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Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии
Чемпионат Европы по футболу — главное соревнование национальных сборных. УЕФА сообщил, что Турция отозвала свою заявку на проведение чемпионата Европы 2028 года.
Страны-хозяйки турнира стали известны после того, как Турция отозвала свою заявку на проведение Евро. При этом Турция подала совместную заявку с Италией на проведение Евро-2032.
Официально о решении УЕФА будет объявлено на исполкоме организации 10 октября. Совместную заявку подавали футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса.
Действующим чемпионом турнира является сборная Италии. Команда одержала победу на турнире в 2021 году, который проходил в десяти странах — Азербайджане, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Испании, Нидерландах, России и Румынии.