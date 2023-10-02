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53 минуты назад
В Испании 18 человек пропали без вести в результате пожара в ночном клубе
По последним данным, жертвами стали 13 человек.
Не менее 18 человек пропали без вести в результате пожара на дискотеке в ночном клубе испанского города Мурсия, - сообщила заместитель мэра города Ребека Перес.
"К сожалению, есть сведения, что <...> 18 человек пропали без вести. Мы не можем уверенно сказать о том, что эти люди всё еще находятся на месте пожара", — заявила она.
По ее словам, сотрудники спасательных служб продолжают проводить поисково-спасательные работы, - пишут "Известия" со ссылкой на местное телевидение.
В СМИ уточнили, что этот пожар является одним из самых смертоносных среди всех пожаров в ночных клубах Испании с 1990 года.
О пожаре в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке Испании стало известно накануне. Тогда сообщалось, что минимум 13 человек погибли. Мэр города Хосе Бальеста объявил трехдневный официальный траур в связи с ЧП. Причины пожара выясняются. В его ликвидации участвовали 40 пожарных на 12 машинах.
"К сожалению, есть сведения, что <...> 18 человек пропали без вести. Мы не можем уверенно сказать о том, что эти люди всё еще находятся на месте пожара", — заявила она.
По ее словам, сотрудники спасательных служб продолжают проводить поисково-спасательные работы, - пишут "Известия" со ссылкой на местное телевидение.
В СМИ уточнили, что этот пожар является одним из самых смертоносных среди всех пожаров в ночных клубах Испании с 1990 года.
О пожаре в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке Испании стало известно накануне. Тогда сообщалось, что минимум 13 человек погибли. Мэр города Хосе Бальеста объявил трехдневный официальный траур в связи с ЧП. Причины пожара выясняются. В его ликвидации участвовали 40 пожарных на 12 машинах.