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Локомотив грузового поезда сошёл с рельсов в Бурятии

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Локомотив грузового поезда сошел с рельсов на севере Бурятии, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД), передает ТАСС.

"Сегодня в 03:45 по местному времени (22:45 мск пятницы) на участке Северобайкальск - Нижнеангарск ВСЖД произошел сход локомотива грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Происшествие не повлияло на график движения других поездов", - сообщили в пресс-службе.

На место происшествия направлены восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо. На ВСЖД создана комиссия по расследованию причин происшествия. ​​​​​​Также на место выехал исполняющий обязанности главы Байкальской транспортной прокуратуры. "Байкальской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - отметили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



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