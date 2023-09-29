В частном секторе Коровино отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 30 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора Коровино – улиц Смоленской, Полярной, Зоологической, Индустриальной, Буденного, Садовой, Сенной, Речной, Пролетарской, Небесной, переулка Рядового. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Смоленская, 23.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 16, 16а по улице Московской – цистерна с водой будет находиться возле дома № 16а.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



