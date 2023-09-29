Общество

сегодня, 17:54

В частном секторе Коровино отключат холодную воду

4 333
#отключения
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В частном секторе Коровино отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 30 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора Коровино – улиц Смоленской, Полярной, Зоологической, Индустриальной, Буденного, Садовой, Сенной, Речной, Пролетарской, Небесной, переулка Рядового. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Смоленская, 23. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 16, 16а по улице Московской – цистерна с водой будет находиться возле дома № 16а. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

4 333
#отключения
2

Комментарии (4)

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В.В.

сегодня, 19:32
Задолбали вы уже всех... Не бухать в траншее надо, а работать... Лично видел... Сидят бедолаги в оранжевых жилетках, и соображают на троих... причём, с пивом... Красота-а-а! А мы летом по две недели 2 раза без горячей воды сидим...
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Люба

сегодня, 19:11
Такого безобразия никогда не было
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Липецк

сегодня, 18:30
И долго это издевательство над простым народом будет?
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Катерина

сегодня, 18:12
А внеплановые уже окончены?
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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