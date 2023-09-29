Общество

сегодня, 15:25

За массовую гибель пчел в селах Аргамач-Пальна и Касимовка наложен штраф

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#пчёлы #сельское хозяйство
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За массовую гибель пчел в селах Аргамач-Пальна и Касимовка наложен штраф

Пчёлы погибли из-за химической обработки пестицидами посевов рапса.

В Елецком районе наложен штраф за массовую гибель пчел в селах Аргамач-Пальна и Касимовка. Как сообщает Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, было установлено, что агрофирмой проводилась химическая обработка посевов рапса с использованием пестицидов.

Но ООО «АФ Е» в нарушение требований законов «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и «О пчеловодстве в Российской Федерации» через средства массовой информации не должным образом проинформировало граждан о проведении работ по химической обработке сельхозугодий.

«За совершенное правонарушение виновное лицо привлечено к административной ответственности по статье 8.3 КоАП РФ «Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами», наложен штраф. В адрес общества вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», — отмечают в Россельхознадзоре.
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#пчёлы #сельское хозяйство
1

Комментарии (1)

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Мимо проходил

9 минут назад
Штраф по 10 тыс рублей , агроному и директору предприятия.
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
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Общество

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