Общество
сегодня, 15:25
За массовую гибель пчел в селах Аргамач-Пальна и Касимовка наложен штраф
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Пчёлы погибли из-за химической обработки пестицидами посевов рапса.
В Елецком районе наложен штраф за массовую гибель пчел в селах Аргамач-Пальна и Касимовка. Как сообщает Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, было установлено, что агрофирмой проводилась химическая обработка посевов рапса с использованием пестицидов.
Но ООО «АФ Е» в нарушение требований законов «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и «О пчеловодстве в Российской Федерации» через средства массовой информации не должным образом проинформировало граждан о проведении работ по химической обработке сельхозугодий.
«За совершенное правонарушение виновное лицо привлечено к административной ответственности по статье 8.3 КоАП РФ «Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами», наложен штраф. В адрес общества вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», — отмечают в Россельхознадзоре.
Но ООО «АФ Е» в нарушение требований законов «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и «О пчеловодстве в Российской Федерации» через средства массовой информации не должным образом проинформировало граждан о проведении работ по химической обработке сельхозугодий.
«За совершенное правонарушение виновное лицо привлечено к административной ответственности по статье 8.3 КоАП РФ «Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами», наложен штраф. В адрес общества вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», — отмечают в Россельхознадзоре.
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