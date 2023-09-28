На минувшей неделе замедлился рост цен на дизтопливо

Рост потребительских цен на дизельное топливо на прошедшей неделе, с 19 по 25 сентября замедлился – он составил всего 0,1% против 1,4% роста неделей ранее, с 12 по 18 сентября, сообщает Липецкстат в еженедельном мониторинге цен.

Средние цены на бензин на 25 сентября за неделю снизились на 0,5% - на общее уменьшение его стоимости повлияло снижение цен на бензин марок АИ-92 (на 0,4%) и АИ-95 (на 0,6%). Вместе с тем, бензин АИ-98 и выше продолжил расти в цене – как и неделей ранее он подорожал на 0,7%.



Средняя стоимость литра бензина в Липецкой области на 25 сентября составляла 55,06 рубля (на 18 сентября - 55,33 рубля). Стоимость литра АИ-92 - 52,42 рубля (52,64 рубля), АИ-95 - 57,11 рубля (57,46 рубля), АИ-98 - 69,03 рубля (68,56 рубля). Стоимость литра дизельного топлива на 25 сентября составила 63,92 рубля против 63,88 рубля неделей ранее.



Липецкстат также представил мониторинг цен на товары и услуги в нашем регионе с 19 по 25 сентября. За неделю заметно подорожали яйца – на 7,86%, огурцы (+8,41%), помидоры (+15,05%), бананы (+4,18%). Также выросли цены на кур охлажденных (+1,25%), вареную колбасу (+1,19%), творог (+0,7%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (+1,76%), сахар (+0,47%), муку (+1,76%), свеклу (+3,39%). Зубная паста стала дороже на 0,12%, корвалол – на 1,46%, эргоферон – на 1,04%.



В то же время цены на говядину снизились на 1,37%, свинину – на 0,26%, сливочное масло – на 0,83%, подсолнечное масло – на 2,02%, сметану – на 1,88%, сыр – на 1,08%. Подешевели рис (-1,73%), вермишель (-0,62%). Из овощей стали дешевле картофель (-5,32%), капуста (-1,6%), морковь (-1,38%), лук (-0,76%). Среди непродовольственных товаров подешевели хозяйственное мыло на 1,03%, стиральный порошок на 0,38%, шампунь на 0,25%.



На уровне прежней недели остались цены на маргарин, молоко, соль, пшено, мужские и детские майки, взрослые и детские кроссовки, туалетное мыло, сигареты, спички, сухие корма для животных, туалетную бумагу.



