Экономика

сегодня, 17:40

На минувшей неделе замедлился рост цен на дизтопливо

30 753
#цены #инфляция
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На минувшей неделе замедлился рост цен на дизтопливо

Рост потребительских цен на дизельное топливо на прошедшей неделе, с 19 по 25 сентября замедлился – он составил всего 0,1% против 1,4% роста неделей ранее, с 12 по 18 сентября, сообщает Липецкстат в еженедельном мониторинге цен. 

Средние цены на бензин на 25 сентября за неделю снизились на 0,5% - на общее уменьшение его стоимости повлияло снижение цен на бензин марок АИ-92 (на 0,4%) и АИ-95 (на 0,6%). Вместе с тем, бензин АИ-98 и выше продолжил расти в цене – как и неделей ранее он подорожал на 0,7%. 

Средняя стоимость литра бензина в Липецкой области на 25 сентября составляла 55,06 рубля (на 18 сентября - 55,33 рубля). Стоимость литра АИ-92 - 52,42 рубля (52,64 рубля), АИ-95 - 57,11 рубля (57,46 рубля), АИ-98 - 69,03 рубля (68,56 рубля). Стоимость литра дизельного топлива на 25 сентября составила 63,92 рубля против 63,88 рубля неделей ранее. 

Липецкстат также представил мониторинг цен на товары и услуги в нашем регионе с 19 по 25 сентября. За неделю заметно подорожали яйца – на 7,86%, огурцы (+8,41%), помидоры (+15,05%), бананы (+4,18%). Также выросли цены на кур охлажденных (+1,25%), вареную колбасу (+1,19%), творог (+0,7%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (+1,76%), сахар (+0,47%), муку (+1,76%), свеклу (+3,39%). Зубная паста стала дороже на 0,12%, корвалол – на 1,46%, эргоферон – на 1,04%. 

В то же время цены на говядину снизились на 1,37%, свинину – на 0,26%, сливочное масло – на 0,83%, подсолнечное масло – на 2,02%, сметану – на 1,88%, сыр – на 1,08%. Подешевели рис (-1,73%), вермишель (-0,62%). Из овощей стали дешевле картофель (-5,32%), капуста (-1,6%), морковь (-1,38%), лук (-0,76%). Среди непродовольственных товаров подешевели хозяйственное мыло на 1,03%, стиральный порошок на 0,38%, шампунь на 0,25%. 

На уровне прежней недели остались цены на маргарин, молоко, соль, пшено, мужские и детские майки, взрослые и детские кроссовки, туалетное мыло, сигареты, спички, сухие корма для животных, туалетную бумагу. 

30 753
#цены #инфляция
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Комментарии (30)

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Патриот

сегодня, 21:35
Созерцатель, догоним, и перегоним Бельгию!
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Созерцатель

сегодня, 21:19
Патриот, в Бельгии и Италии бензин по 2 евро за литр. Надо просто потерпеть и покрепче затянуть пояса. Скоро и у нас будет как в Бельгии и Италии.
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Город

сегодня, 21:17
Липчанин, а если взять зарплату уборщицы и зарплату топ-менеджера комбината, то средняя зарплата будет 100 тыс
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Липчанин

сегодня, 21:05
Сегодня сказали ,что в Липецке средняя зарплата около 50 тыс. Берем зарплату уборщицы и залплату Депутата . Средняя зарплата 50 тыс.
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Мимо проходил

сегодня, 21:02
Да ладно ,скажите имено где произошло снижение ?
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Вет.врач

сегодня, 20:54
Это серьезно,работают
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Липа

сегодня, 20:49
А теперь задумайтесь. Цены на бензин поднялись перед внедрением платной парковки. Всё для народа!!!!
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Патриот

сегодня, 20:23
александр, сам езжай в этот ЮАР. Мы хотим как Бельгии и Италии
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Алексей

сегодня, 20:21
Враньё
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Да ты что!

сегодня, 20:13
А я слепой и незаметил снижения!
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