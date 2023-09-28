Сбивший насмерть пешехода и скрывшийся с места ДТП 27-летний водитель получил 5 лет колонии-поселения

Осужденному также придётся заплатить полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Усманский районный суд вынес приговор 27-летнему мужчине за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП, совершенное лицом, лишенным водительских прав.



3 января этого года около 2 часов ночи лишенный водительских прав мужчина на автомобиле «ВАЗ-21150» на дороге по улице Коммунистической в селе Октябрьское Усманского района сбил 34-летнего пешехода, который шёл по проезжей части дороги в попутном направлении. После этого водить скрылся с места ДТП, не оказав потерпевшему первую помощь, не вызвав скорую и полицию.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, cуд признал водителя виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении и лишил водительских прав на 2,5 года.



Кроме того, с осужденного взысканы 1 500 000 рублей в счет компенсации морального вреда, 94 310 рублей 68 копеек в счет возмещения материального ущерба и процессуальные издержки в пользу федерального бюджета — 100 000 рублей.



Приговор ещё не вступил в силу.