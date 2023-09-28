Происшествия

19 минут назад

Сбивший насмерть пешехода и скрывшийся с места ДТП 27-летний водитель получил 5 лет колонии-поселения

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#ДТП
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Сбивший насмерть пешехода и скрывшийся с места ДТП 27-летний водитель получил 5 лет колонии-поселения

Осужденному также придётся заплатить полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Усманский районный суд вынес приговор 27-летнему мужчине за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП, совершенное лицом, лишенным водительских прав.

3 января этого года около 2 часов ночи лишенный водительских прав мужчина на автомобиле «ВАЗ-21150» на дороге по улице Коммунистической в селе Октябрьское Усманского района сбил 34-летнего пешехода, который шёл по проезжей части дороги в попутном направлении. После этого водить скрылся с места ДТП, не оказав потерпевшему первую помощь, не вызвав скорую и полицию.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, cуд признал водителя виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении и лишил водительских прав на 2,5 года.

Кроме того, с осужденного взысканы 1 500 000 рублей в счет компенсации морального вреда, 94 310 рублей 68 копеек в счет возмещения материального ущерба и процессуальные издержки в пользу федерального бюджета — 100 000 рублей.

Приговор ещё не вступил в силу.
181
#ДТП
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