81-летний старик погиб под колесами «Лады» на тамбовской трассе

За сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб и трое — пострадали.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 27 сентября в Елецком районе на дороге Орёл-Тамбов 63-летний водитель «Лады Гранты» насмерть сбил 81-летнего мужчину.В Липецке на пешеходном переходе через проспект 60 лет СССР под «Хендай – Солярис» 37-летнего водителя попала 16-летняя девушка. Ее доставили в областную детскую больницу.В Липецком районе на дороге подъезд к Липецку 65-летний водитель «Лады Ларгус» наехал на стоящий фургон «ГАЗ». В аварии получил травмы 20-летний пассажир «ГАЗа».Ночью в Липецком районе на дороге подъезд к Липецку столкнулись два мотоцикла «Хонда». Один из мотоциклистов, 27–летний мужчина, госпитализирован.