Происшествия

сегодня, 12:01

81-летний старик погиб под колесами «Лады» на тамбовской трассе

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#Авария #ДТП
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81-летний старик погиб под колесами «Лады» на тамбовской трассе

За сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб и трое — пострадали.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 27 сентября в Елецком районе на дороге Орёл-Тамбов 63-летний водитель «Лады Гранты» насмерть сбил 81-летнего мужчину.  

В Липецке на пешеходном переходе через проспект 60 лет СССР под «Хендай – Солярис» 37-летнего водителя попала 16-летняя девушка.  Ее доставили в областную детскую  больницу.

В Липецком районе на дороге подъезд к Липецку 65-летний водитель «Лады Ларгус» наехал на стоящий фургон «ГАЗ». В аварии получил травмы 20-летний пассажир «ГАЗа».

Ночью в Липецком районе на дороге подъезд к Липецку столкнулись два мотоцикла «Хонда». Один из мотоциклистов, 27–летний мужчина, госпитализирован.

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#Авария #ДТП
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Комментарии (5)

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Викторм

36 минут назад
И что этот (уважительно) юнец делал на трассе?
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!!!

53 минуты назад
Что они делают на трассах ?
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Николай Петрович

сегодня, 12:23
Некорректно так писать, нужно уважать незнакомых людей
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Липецкие басни

сегодня, 12:18
Сейчас уже можно писать так; 30 летняя старуха наехала на 12 летнюю женщину! Времена такие!
ответить

???

сегодня, 12:10
А корректно ли писать такое... "старик"...
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
57
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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