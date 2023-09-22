Общество

35 минут назад

C 1 октября прибывающие на автостанцию «Сокол» межмуниципальные автобусы будут делать две остановки

3 441
#транспорт #автобус
C 1 октября прибывающие на автостанцию «Сокол» межмуниципальные автобусы будут делать две остановки

А вот из Липецка автобусы будут отправляться от ТЦ «Липецк» и ехать по маршруту без дополнительных остановок.

Прибывающие в Липецк на автостанцию «Сокол» межмуниципальные автобусы с 1 октября будут делать две остановки: на Заводской площади и возле ТЦ «Липецк». Об этом сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.

Из Липецка они будут отправляться от ТЦ «Липецк» и ехать по намеченному маршруту без дополнительных остановок.

Напомним, автостанция «Сокол» переезжает в здание ТЦ «Липецк» в целях обеспечения транспортной безопасности.

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Здесь уже завершают обустройство необходимой инфраструктуры.

Фото  google.com и пресс-службы управления дорог и транспорта Липецкой области
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#транспорт #автобус

Комментарии (3)

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Ник

8 минут назад
Надеюсь благоразумие восторжествует, на дворе 2023 год., а методы 90-х и 00-х.
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Лена

11 минут назад
Да, маразм. Дети из Сселоки других сел, приезжая в школы ,дом творчества и музыкальную школу, будут выходить на заводской площади, а чтобы вернуться домой в свои села, вынуждены будут ехать до Липки, чтобы проехать обратно тот же маршрут ?Так что-ли????
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Гость

20 минут назад
Разве не маразм?
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
50
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

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