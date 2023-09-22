C 1 октября прибывающие на автостанцию «Сокол» межмуниципальные автобусы будут делать две остановки

А вот из Липецка автобусы будут отправляться от ТЦ «Липецк» и ехать по маршруту без дополнительных остановок.





Из Липецка они будут отправляться от ТЦ «Липецк» и ехать по намеченному маршруту без дополнительных остановок.



Напомним,







Здесь уже завершают обустройство необходимой инфраструктуры.



Фото google.com и пресс-службы управления дорог и транспорта Липецкой области

Прибывающие в Липецк на автостанцию «Сокол» межмуниципальные автобусы с 1 октября будут делать две остановки: на Заводской площади и возле ТЦ «Липецк». Об этом сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.Из Липецка они будут отправляться от ТЦ «Липецк» и ехать по намеченному маршруту без дополнительных остановок.Напомним, автостанция «Сокол» переезжает в здание ТЦ «Липецк» в целях обеспечения транспортной безопасности.Здесь уже завершают обустройство необходимой инфраструктуры.