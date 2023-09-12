Новый сокольский вокзал вызвал нарекания у инвалида

Несколько недостатков выявила липчанка-колясочница, протестировав готовящийся к открытию в помещении ТРЦ на Студеновской автовокзал. Эти недостатки обещают в скором времени устранить.

Сегодня липчанка с ограниченными возможностями здоровья Екатерина Зверева тестировала доступность будущего автовокзала в ТРЦ «Липецк» для инвалидов. В «Липецке» вовсю кипит работа, но, как убедилась Екатерина Зверева, некоторые особенности строители не учли.Екатерина, поднявшись по пандусу у главного входа в ТРЦ, заметила, что плитка уже порядочно износилась, ехать на коляске по такой неудобно. И поручень пандуса оказался неудобен для инвалидов-колясочников, даже в некоторой степени опасен. Для удобства необходим один сплошной поручень, без перемычек, на небольшой высоте. А существующий — заставляет отнимать руку перед вертикальной перемычкой.Затем Екатерина отправилась в пассажирский зал вокзала — на другой конец ТРЦ. И там сразу же бросилось в глаза, что для инвалидов нет своего кассового окошка. Все существующие, расположены на высоте доступной только для здорового человека. Для колясочника же — выше головы. Купить билет — невозможно.Туалеты ТРЦ расположены как раз напротив будущих касс и зала ожидания. Но туалет для инвалидов, как выяснила Екатерина Зверева, тоже неудобен. В нем нет второго поручня, а умывальник высок для колясочника, чтобы помыть руки, их надо тянуть вверх.Замечания Екатерины Зверевой выслушали заместитель начальника управления дорог и транспорта Олег Князев, начальник МУП «Липецкие автобусные линии» Александр Соколов, а также руководитель ТРЦ Андрей Чеботарев. Недостатки они пообещали оперативно устранить. На пандусе смонтируют отдельный для инвалидов сплошной поручень, отдельной будет и касса — низкая для колясочников, и с оборудованием для незрячих и глухонемых.— Все будет сделано с учетом пожеланий людей с ограниченными возможностями, то что мы не заметили и не учли — исправим оперативно, — сказал Александр Соколов.Напомним, решение о переносе Сокольского автовокзала власти объясняют тем, что старый вокзал невозможно отремонтировать — он находится в здании принадлежащем РЖД.