Общество

47 минут назад

Новый сокольский вокзал вызвал нарекания у инвалида

3 640
#автовокзал
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Новый сокольский вокзал вызвал нарекания у инвалида

Несколько недостатков выявила липчанка-колясочница, протестировав готовящийся к открытию в помещении ТРЦ на Студеновской автовокзал. Эти недостатки обещают в скором времени устранить.

Сегодня липчанка с ограниченными возможностями здоровья Екатерина Зверева тестировала доступность будущего автовокзала в ТРЦ «Липецк» для инвалидов. В «Липецке» вовсю кипит работа, но, как убедилась Екатерина Зверева, некоторые особенности строители не учли.

Екатерина, поднявшись по пандусу у главного входа в ТРЦ, заметила, что плитка уже порядочно износилась, ехать на коляске по такой неудобно. И поручень пандуса оказался неудобен для инвалидов-колясочников, даже в некоторой степени опасен. Для удобства необходим один сплошной поручень, без перемычек, на небольшой высоте. А существующий — заставляет отнимать руку перед вертикальной перемычкой.

Затем Екатерина отправилась в пассажирский зал вокзала — на другой конец ТРЦ. И там сразу же бросилось в глаза, что для инвалидов нет своего кассового окошка. Все существующие, расположены на высоте доступной только для здорового человека. Для колясочника же — выше головы. Купить билет — невозможно.

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Туалеты ТРЦ расположены как раз напротив будущих касс и зала ожидания. Но туалет для инвалидов, как выяснила Екатерина Зверева, тоже неудобен. В нем нет второго поручня, а умывальник высок для колясочника, чтобы помыть руки, их надо тянуть вверх.

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Замечания Екатерины Зверевой выслушали заместитель начальника управления дорог и транспорта Олег Князев, начальник МУП «Липецкие автобусные линии» Александр Соколов, а также руководитель ТРЦ Андрей Чеботарев. Недостатки они пообещали оперативно устранить. На пандусе смонтируют отдельный для инвалидов сплошной поручень, отдельной будет и касса — низкая для колясочников, и с оборудованием для незрячих и глухонемых.

— Все будет сделано с учетом пожеланий людей с ограниченными возможностями, то что мы не заметили и не учли — исправим оперативно, — сказал Александр Соколов.

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Напомним, решение о переносе Сокольского автовокзала власти объясняют тем, что старый вокзал невозможно отремонтировать — он находится в здании принадлежащем РЖД.
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#автовокзал
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Комментарии (3)

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Лип

25 минут назад
А чё ж она на старом месте вокзала не побывала?????
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Думаю

33 минуты назад
А почему не на втором этаже.?
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Ксения

36 минут назад
А если девушка с ограниченными возможностями захочет посмотреть фильм Барби, как она поднимется на 3-тий этаж ТРЦ Липецк? Лифта же нет. Город не продуман не только для инвалидов, но даже для Здоровых людей.
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