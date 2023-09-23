Команда-пушка: липецкий мини-футбол отыгрался со счёте 0:4

Этот матч войдёт в историю.

В очередной раз громко заявила о себе в российской суперлиге липецкая команда по мини-футболу.

В подмосковных Люберцах липчане провели свой первый в сезоне матч на выезде и сотворили, казалось, невероятное. Уступая по ходу матча «Газпрому-Югре» из Югорска – 0:4, наши парни умудрились свести встречу к ничьей – 4:4. Лишь в серии пенальти югорцы оказались удачливее – 6:5, но одно трудовое очко за этот матч Липецк заслужил.

В первом тайме в воротах Родиона Залалетдинова побывали три мяча. Два из них забил бразильский легионер «Газпрома-Югры» Жуау Гилерме, один – бывший игрок липчан Иван Крылов.

Во втором тайме в ворота нашей команды встал уже Леон Геджуа, но и он недолго оставался «сухим»: Дмитрий Шведько красиво забил рикошетом от дальней штанги – 0:4.

Тут Липецк и начал свою эпическую погоню, играя преимущественно с пустыми воротами. На 28-й минуте Руслан Курбанов в одно касание замкнул прострел Александра Дунца, а через 3 минуты уже сам Дунец с правой ноги вогнал мяч под перекладину – 4:2. Ещё через три минуты отличился уже Олег Кручинин, который финтами запутал защитников и поразил дальний угол.

Игра пошла на тоненького, тем более, что у обеих команд закончился лимит фолов – 5:5 и любое нарушение привело бы к 10-метровому дабл-пенальти. Тем не менее, газпромовцы рассчитывали дотерпеть до финального свистка, но за 28 секунд до него (!) Кручинин оформил «дубль» ударом из пределов штрафной – 4:4!

В серии пенальти обе команды точно исполнили первые пять ударов. У липчан чётко отработали Александр Коробейников, Евгений Мурашов, Елисей Елисеев, Александр Дунец и Олег Кручинин.

Пошла игра до первого промаха. В которой, увы, сплоховал наш Глеб Подковыров. Бывший игрок «Металлурга» пробил по центру и вратарь Зураб Калмахелидзе успел выставить руку – 5:6…

Достойный результат стал подарком ко вчерашнему 54-му дню рождения главного тренера липчан Темура Алекберова. Любопытно, что и у наставника югорцев Владимира Колесникова 22 сентября тоже день рождения, ему стукнуло 49. Тот после игры раскритиковал своих подопечных.

- Ведя 4:0, нельзя тактически отдавать такие эпизоды. Стали проигрывать единоборства, которые привели к голам. Неправильная оценка эпизода, мы обрезались, пропустили мяч, нужно было технический фол сделать. Не доработали, это вылилось в ничейный результат в основное время, - сокрушался именинник.

В турнирной таблице липчане с 6-ю очками расположились на комфортном 8-м месте, югорцы имеют на очко больше и идут строчкой выше. Завтра команды проведут повторный матч.



Фото МФК "Газпром-Югра"

