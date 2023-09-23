В Липецкой области до +27, осадков не ожидается

В ближайшие трое суток Липецкая область все еще останется под влиянием антициклона.

Однако 25 сентября отдаленное влияние на погоду в регионе окажет холодный фронт, местами возможны небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Ночью будет от +8 до +13 градусов, днем температура составит от +22 до +27 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем она составит от +25 до +27 градусов.

День 24 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1973 году – 3 градуса мороза.