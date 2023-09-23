В России
53 минуты назад
Россиянин провел две недели в аэропорту Пхукета
38-летний турист из России пропустил свой рейс из Пхукета и застрял в аэропорту на две недели. У мужчины закончились деньги, багажа с собой не имелось. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на местное издание The Phuket Express.
Из-за того, что пассажир потратил все деньги на отпуск, он не смог приобрести новый авиабилет или забронировать номер в отеле, поэтому остался ждать в аэропорту, пока его мать оплатит его перелет.
В итоге путешественник остался в аэропорту на 14 дней без багажа и средств к проживанию. Единственные вещи, которые были у него при себе, — это паспорт и телефон.
Сотрудники туристической полиции и аэропорта старались заботиться о туристе — они нашли для него еду и одежду, а также оплатили лечение глазной инфекции, которую он подхватил во время проживания в терминале.
21 сентября мужчина вернулся в Россию и поблагодарил власти Таиланда за внимательное отношение к нему.
Из-за того, что пассажир потратил все деньги на отпуск, он не смог приобрести новый авиабилет или забронировать номер в отеле, поэтому остался ждать в аэропорту, пока его мать оплатит его перелет.
В итоге путешественник остался в аэропорту на 14 дней без багажа и средств к проживанию. Единственные вещи, которые были у него при себе, — это паспорт и телефон.
Сотрудники туристической полиции и аэропорта старались заботиться о туристе — они нашли для него еду и одежду, а также оплатили лечение глазной инфекции, которую он подхватил во время проживания в терминале.
21 сентября мужчина вернулся в Россию и поблагодарил власти Таиланда за внимательное отношение к нему.