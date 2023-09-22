В России

45 минут назад

Цены на топливо упали на 10 и 15% после ограничения экспорта

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#топливо #экспорт

Цена на бензин АИ-95 снизилась на 10,76%, до 59 362 рублей за тонну.

Согласно данным торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), стоимость бензина и дизельного топлива в европейской части России упала более чем на 10% после введения кабмином ограничений на экспорт топлива.

Стоимость бензина Аи-95 по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась на 10,8% до 59,4 руб. за тонну. Цена бензина марки Аи-92 снизилась на 9,6% до 55,9 руб. за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива в ходе торгов упала на 14,5% до 61,4 руб. за тонну. Топливо для реактивных двигателей упало в цене на 15% (до 68,8 руб. за тонну), мазут — на 2,91% (до 37,5 руб. за тонну), сжиженные углеводородные газы — на 7,2% (до 21 руб. за тонну), - пишет "Ъ".

Накануне правительство РФ ввело эмбарго на экспорт бензина и дизтоплива с целью стабилизировать внутренний рынок и снизить цены для потребителей. По данным Росстата, розничные цены на бензин и дизельное топливо с начала нынешнего года по 18 сентября выросли на 9,4%. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ограничения будут действовать столько, сколько потребуется.
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#топливо #экспорт

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