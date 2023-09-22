32-летний ельчанин разгрузил прицеп c шинами на трассе

Было похищено 12 автомобильных грузовых шин общей стоимостью 193 834 рубля.

Елецкий районный суд вынес приговор 32-летнему мужчине за кражу с незаконным проникновением в хранилище: ельчанин разгрузил припаркованный на трассе «Дон» полуприцеп.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, преступление было совершено в ночь с 6 на 7 июня этого года. На 380-м километре трассы М4 «Дон» ельчанин на своём автомобиле «ВАЗ 2114» подъехал на автостоянку, припарковал свою машину, подошёл к грузовому тягачу «DAF» с полуприцепом «KRONE» и складным ножом разрезал тент, чтобы посмотреть груз. Водитель тягача в это время спал.



В полуприцепе находились грузовые автомобильные шины, которые ельчанин решил украсть. Используемой в качестве рычага монтировкой он сломал навесной замок, запирающий створки полуприцепа, залез внутрь и похитил 12 автомобильных грузовых шин стоимостью 16 152 рубля за каждую. Всего компании ООО «Трейд Плит» был причинён ущерб на сумму 193 834 рубля.



На расстоянии примерно около 300 метров от автодороги М-4 «Дон» находились лесопосадки, где ельчанин решил спрятать шины. Он поочередно перекатил 12 похищенных шин и оставил их в траве. Затем вернулся к своему автомобилю и уехал домой.



8 июня мужчина направился в Красный Поселок Ельца, где оставил свою машину и взял у своего знакомого автомобиль «Фольксваген Транспортёр» — на нём он и поехал забирать шины. В районе села Аргамач-Пальна мужчина встретил своего знакомого и попросил его помочь погрузить в автомобиль якобы принадлежащие ему шины. Но во время погрузки к товарищам подъехали полицейские, которым уже было известно, что колеса, которые они загружают, краденные. Затем приехала следственно-оперативная группа, а шины были изъяты.



Мужчину признали виновным в краже и по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ назначили штраф в 40 000 рублей в доход государства. Шины вернули владельцу.

