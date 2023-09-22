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51 минуту назад
Собянин сообщил о завершении строительства Центра фигурного катания в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе завершено.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что завершено строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе на юго-западе столицы.
Он заявил, что в уникальном дворце спорта находятся две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные поля. По его словам, это позволит проводить и соревнования по фигурному катанию, и хоккейные матчи, и ледовые шоу.
Отмечается, что для фигуристов в спорткомплексе созданы идеальные условия для тренировок, в том числе сделано большое количество залов: 10 хореографических, акробатический, два тренажёрных и тренировочный с покрытием из искусственного льда, а также есть реабилитационный блок с зоной водных процедур.
Кроме того, на территории у ледового дворца теперь есть удобное место для прогулок, а также парковка на 100 машин и автобусов.
Этери Тутберидзе тренирует олимпийскую чемпионку 2022 года в одиночном катании Анну Щербакову, олимпийскую чемпионку 2022 года в командных соревнованиях Камилу Валиеву, чемпионку России 2023 года Софью Акатьеву, серебряных призёров ОИ-2022 в парном катании Евгению Тарасову и Владимира Морозова.
Ранее Тутберидзе вручили орден Александра Невского.
Он заявил, что в уникальном дворце спорта находятся две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные поля. По его словам, это позволит проводить и соревнования по фигурному катанию, и хоккейные матчи, и ледовые шоу.
Отмечается, что для фигуристов в спорткомплексе созданы идеальные условия для тренировок, в том числе сделано большое количество залов: 10 хореографических, акробатический, два тренажёрных и тренировочный с покрытием из искусственного льда, а также есть реабилитационный блок с зоной водных процедур.
Кроме того, на территории у ледового дворца теперь есть удобное место для прогулок, а также парковка на 100 машин и автобусов.
Этери Тутберидзе тренирует олимпийскую чемпионку 2022 года в одиночном катании Анну Щербакову, олимпийскую чемпионку 2022 года в командных соревнованиях Камилу Валиеву, чемпионку России 2023 года Софью Акатьеву, серебряных призёров ОИ-2022 в парном катании Евгению Тарасову и Владимира Морозова.
Ранее Тутберидзе вручили орден Александра Невского.