Происшествия

53 минуты назад

В массовом ДТП на улице 50 лет НЛМК пострадал 34-летний мотоциклист

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#авария #ДТП
В массовом ДТП на улице 50 лет НЛМК пострадал 34-летний мотоциклист

Причиной аварии ГИБДД называет несоблюдение дистанции.

21 сентября в 19:20 на улице 50 лет НЛМК произошло массовое ДТП с участием двух автомобилей и двух мотоциклов.

«По предварительным сведениям, 25-летний водитель автомобиля из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с мотоциклом «Yamaha YZF1000 F/04». Мотоцикл от удара столкнулся с другим мотоциклом — «Yamaha YZFR6». Второй мотоцикл, в свою очередь,  врезался в автомобиль «Шевроле»,  — сообщили в УГИБДД по Липецкой области.

В массовом ДТП пострадал 34-летний водитель «Yamaha YZFR6». Мужчина госпитализирован. 

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#авария #ДТП

Комментарии (5)

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историческая справка

27 минут назад
Йолапи, .. цари на машинах и мотоциклах не ездили, а король Дании ездит на велосипеде.
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Йолапи

35 минут назад
Никто не хочет ходить пешком привыкли ездить на машинах и мотоциклах как цари поэтому и происходят вот такие дтп.
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Однако

37 минут назад
Тише едешь, дальше будешь, помусолишь и забудешь...
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Вася

40 минут назад
Началось,дедка за репку,бабка за деда..
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коля

42 минуты назад
они когда летят 150 думают что остальные машины просто стоят .ложное восприятие действительности .вот и бьются каждый день.как говорится если в шлеме бубень.хоть бубень хоть не бубень.
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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