В массовом ДТП на улице 50 лет НЛМК пострадал 34-летний мотоциклист

Причиной аварии ГИБДД называет несоблюдение дистанции.

21 сентября в 19:20 на улице 50 лет НЛМК произошло массовое ДТП с участием двух автомобилей и двух мотоциклов.



«По предварительным сведениям, 25-летний водитель автомобиля из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с мотоциклом «Yamaha YZF1000 F/04». Мотоцикл от удара столкнулся с другим мотоциклом — «Yamaha YZFR6». Второй мотоцикл, в свою очередь, врезался в автомобиль «Шевроле», — сообщили в УГИБДД по Липецкой области.



В массовом ДТП пострадал 34-летний водитель «Yamaha YZFR6». Мужчина госпитализирован.



