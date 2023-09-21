В России
сегодня, 16:25
В столичном метро случился массовый технический сбой
По предварительным данным, сбой связан с технической проверкой одного из составов.
В столичном метро произошел сбой на Арбатско-Покровской линии, - сообщает телеканал "Москва 24".
По данным очевидцев, поезда подолгу задерживаются в тоннелях на участке от "Курской" до "Щелковской". На одной из станций пассажиров высадили, поезд остановился.
По предварительным данным, сбой связан с технической проверкой одного из составов, - пишет "Российская газета".
По данным очевидцев, поезда подолгу задерживаются в тоннелях на участке от "Курской" до "Щелковской". На одной из станций пассажиров высадили, поезд остановился.
По предварительным данным, сбой связан с технической проверкой одного из составов, - пишет "Российская газета".