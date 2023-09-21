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МИД РФ предлагает повысить цену оформления российского загранпаспорта за рубежом

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#загранпаспорт

Дипведомство предлагает, в частности, повысить стоимость оформления обычного загранспаспорта сроком на 5 лет с $30 до $35, а биометрического (сроком на 10 лет) - с $80 до $90.

МИД России предложил проиндексировать сборы не только за оформление загранпаспорта, но и вообще за консульские услуги, оказываемые россиянам в представительствах РФ за границей. Соответствующий проект постановления правительства РФ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство предлагает, в частности, повысить стоимость оформления обычного загранпаспорта сроком на 5 лет с $30 до $35, а биометрического (сроком на 10 лет) - с $80 до $90. Изменится и цена за оформление паспорта гражданам до 14 лет: с $10 до $15 за обычный паспорт, с $40 до $50 за биометрический, - передает ТАСС.

Размер действующих ставок сборов, взимаемых за совершение консульских действий в загранучреждениях, не индексировался с момента их утверждения постановлением правительства РФ в 2010 году, - говорится в пояснительной записке к документу. При этом за истекший период покупательная способность доллара США, являющегося расчетной валютой ставок, вследствие инфляции снизилась более чем на 30%, - говорится в пояснительной записке. "С учетом изложенного, предусматривается корректировка ставок сборов в сторону увеличения. При этом в отношении наиболее востребованных у российских граждан консульских документов (паспорта, доверенности) рост сборов составит $5-10, что обеспечит минимизацию бремени дополнительных расходов, возлагаемых на плательщиков соответствующих сборов", - отмечается в документе.

Помимо этого, МИД РФ предлагает увеличить вдвое - с $65 до $130 - цену за оформление заявления о выходе из гражданства РФ в общем и в упрощенном порядке. Повысится стоимость оформления и ряда других документов и справок. Например, консульский сбор за нотариальные действия по удостоверению брачного договора предлагается повысить со $100 до $110, по удостоверению завещаний - с $25 до $35.

Кроме того, проектом предусматривается бесплатная выдача обыкновенной деловой визы иностранным гражданам - владельцам карт для деловых и служебных поездок в экономики - участницы форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
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#загранпаспорт

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