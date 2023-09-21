28-летний липчанин опаздывал на вахту в Москву и угнал мопед

До работы он добрался на чужом мопеде за 11 часов.

В отдел полиции № 3 обратилась 45-летняя липчанка, у которой с 13 на 14 сентября от дома по улице Доватора украли принадлежащий сыну мопед за 30 000 рублей. В краже подозревают 28-летнего жителя Липецкого района. Он во всём сознался и обещает вернуть похищенное.



«Со слов подозреваемого, он работает в Москве вахтовым методом. В день кражи мужчина через сервис поиска попутчиков заказал машину до Москвы, но опоздал и попутка уехала без него. Тогда он увидел на улице Доватора мопед и решил на нем доехать до столицы. До работы он добрался за 11 часов. Мопед оставил на территории организации», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.