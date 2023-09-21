Происшествия

сегодня, 13:17

28-летний липчанин опаздывал на вахту в Москву и угнал мопед

5 522
#кража
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28-летний липчанин опаздывал на вахту в Москву и угнал мопед

До работы он добрался на чужом мопеде за 11 часов.

В отдел полиции № 3 обратилась 45-летняя липчанка, у которой с 13 на 14 сентября от дома по улице Доватора украли принадлежащий сыну мопед за 30 000 рублей. В краже подозревают 28-летнего жителя Липецкого района. Он во всём сознался и обещает вернуть похищенное.

«Со слов подозреваемого, он работает в Москве вахтовым методом. В день кражи мужчина через сервис поиска попутчиков заказал машину до Москвы, но опоздал и попутка уехала без него. Тогда он увидел на улице Доватора мопед и решил на нем доехать до столицы. До работы он добрался за 11 часов. Мопед оставил на территории организации», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
5 522
#кража
1

Комментарии (5)

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Ха

17 минут назад
орден сутулова ему надо выписать при жизни, вот ведь как человек любит свою работу что аж закон ему не почем, и ведь на тот момент полюбому думал типа хрен с ним пусть посадят, но работу не пропущу, молодец побольше таких трудолюбивых
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Да

31 минуту назад
Самокаты стоят на каждом шагу
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W

сегодня, 13:50
Анна, он доехал) тяга к труду большая.
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Анна

сегодня, 13:47
Он что на мопеде хотел в Москву поехать!!!!!!!!!?
ответить

й

сегодня, 13:35
С этими ценами на топливо, технику, запчасти и проезд - давно пора ездить на лошадях.
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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