Поздно встрепенулись. Липецкие волейболистки проиграли стартовый матч чемпионата

Возвращение нашей команды в Высшую лигу получилось совсем не триумфальным.

Липецкие волейболистки в стартовой игре первенства России уступили в Екатеринбурге дублю «Уралочки» - 1:3.

Сегодня стартовало первенство страны в Высшей лиге «А» - втором по значимости турнире отечественного женского волейбола, в котором будет выступать «Липецк» после вылета из Суперлиги. Турнир проходит по туровой системе. Т.е. несколько команд собираются в одном городе и играют между собой несколько матчей. Липчанкам выпало стартовать с 4-х игр в столице Урала.

В игре с «Уралочкой-2-УРГУ» наши девчата сначала не впечатляли от слова «совсем». Первый сет «Липецк» проиграл – 25:16, второй – 25:19.

Лишь оказавшись на грани «сухого поражения» команда Александра Труша взяла и выиграла третью партию – 25:22. Более того, до самого конца следующего отрезка у болельщиков оставалась надежда, что липчанки смогут перевести игру на тай-брейк. По ходу партии наша команда выигрывала – 17:15, но на финишной прямой юные «уралочки» всё же смогли удерживать гостей на расстояние в одно-два очка – 20:19, 22:20, 23:21, 24:22. Итог сета – 25:23 в пользу молодёжного состава именитого клуба.

Любопытно, что меньше года назад в Суперлиге в Екатеринбурге липчанки сумели победить не молодёжную, а основную «Уралочку» во главе с нестареющим Николаем Карполем (в этом году ему стукнуло уже 85). Теперь же мы проигрываем дублёрам – как говорится, почувствуйте разницу, что произошло с липецким женским волейболом всего за несколько месяцев.

В 1-м туре Труша и Ко в течение ближайих трёх дней ждёт ещё одна встреча с «Уралочкой-2-УРГУ» и две – с «Уфимочкой-УГНТУ», с ней мы сразимся и завтра.

Коротко о схеме турнира. С 20 сентября по 24 марта 2024 года команды по туровой системе сыграют между собой в 4 круга, каждая проведёт 44 матча. Затем 12 команд разобьются на две шестёрки: сильнейшие сыграют за 1-6, остальные – за 2-17 места. В нынешнем сезоне в Суперлигу будут иметь возможность попасть две команды: победитель Лиги напрямую и занявшая 2-е место команда через стыковые матчи с аутсайдером элитного дивизиона. Напишите в комментариях, что думаете – сможет ли в числе этих счастливчиков оказаться «Липецк»?