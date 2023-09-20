В составе с металлолом приехал снаряд времен Великой Отечественной

Боеприпас уничтожен на специальном полигоне.

Сегодня днем работники копрового цеха НЛМК обнаружили в железнодорожном вагоне предмет похожий на артиллерийский снаряд.Как выяснилось, вместе с металлоломом в Липецк приехал боеприпас времен Великой Отечественной войны.122-миллиметровый снаряд с территории НЛМК вывезла пиротехническая группа областного управления государственной противопожарной спасательной службы.«Взрывотехники обезвредили боеприпас, а затем уничтожили на специализированном полигоне в Липецком районе», — сообщили в УГПСС.