Происшествия
48 минут назад
В составе с металлолом приехал снаряд времен Великой Отечественной
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Боеприпас уничтожен на специальном полигоне.
Сегодня днем работники копрового цеха НЛМК обнаружили в железнодорожном вагоне предмет похожий на артиллерийский снаряд.
Как выяснилось, вместе с металлоломом в Липецк приехал боеприпас времен Великой Отечественной войны.
122-миллиметровый снаряд с территории НЛМК вывезла пиротехническая группа областного управления государственной противопожарной спасательной службы.
«Взрывотехники обезвредили боеприпас, а затем уничтожили на специализированном полигоне в Липецком районе», — сообщили в УГПСС.
Фото: пресс-службы УГПСС по Липецкой области
Как выяснилось, вместе с металлоломом в Липецк приехал боеприпас времен Великой Отечественной войны.
122-миллиметровый снаряд с территории НЛМК вывезла пиротехническая группа областного управления государственной противопожарной спасательной службы.
«Взрывотехники обезвредили боеприпас, а затем уничтожили на специализированном полигоне в Липецком районе», — сообщили в УГПСС.
Фото: пресс-службы УГПСС по Липецкой области
146