Происшествия

48 минут назад

В составе с металлолом приехал снаряд времен Великой Отечественной

146
#боеприпасы
В составе с металлолом приехал снаряд времен Великой Отечественной

Боеприпас уничтожен на специальном полигоне.

Сегодня днем работники копрового цеха НЛМК обнаружили в железнодорожном вагоне предмет похожий на артиллерийский снаряд.

Как выяснилось, вместе с металлоломом в Липецк приехал боеприпас времен Великой Отечественной войны. 

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122-миллиметровый снаряд с территории НЛМК вывезла пиротехническая группа областного управления государственной противопожарной спасательной службы. 

«Взрывотехники обезвредили боеприпас, а затем уничтожили на специализированном полигоне в Липецком районе», — сообщили в УГПСС.

Фото: пресс-службы УГПСС по Липецкой области
146
#боеприпасы

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