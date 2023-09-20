Общество

16 минут назад

Улицу Лермонтова в Ельце отремонтируют по решению суда

24
#дороги #благоустройство
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Улицу Лермонтова в Ельце отремонтируют по решению суда

Более 60 метров дорожного покрытия просело, так же там обнаружили огромные выбоины.

Елецкий городской суд рассмотрел иск прокурора Ельца к Управлению дорог, транспорта и благоустройства администрации города Ельца. Прокуратура настаивала на признании незаконным бездействия управления дорог и возложении обязанности привести в нормативное состояние автомобильную дорогу по улице Лермонтова от пересечения с улицей Советской и до пересечения с улицей Пушкина.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на проезжей части выявили множество дефектов: просадку дорожного покрытия длиной более 60 метров, а также огромные выбоины: длиной от 50 сантиметров и более, глубиной 10 сантиметров и более, шириной от 50 сантиметров и более.

В результате на Управление дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца возложена обязанность до 1 июня 2024 года привести состояние проезжей части участка автомобильной дороги в соответствие с нормативными требованиями и устранить дефекты.
24
#дороги #благоустройство
1

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