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50 минут назад

Возле бывшего концлагеря обнаружено захоронение предположительных жертв фашистов

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#концлагерь #узники
Возле бывшего концлагеря обнаружено захоронение предположительных жертв фашистов

Экспедиция сотрудников областного краеведческого музей во время раскопок в селе Ожога Воловского района обнаружила захоронение с останками четырех человек.

Как сообщили в областном краеведческом музее, на останках найдены следы увечий. Предположительно, в захоронении — жертвы фашистов, устроивших в Ожоге в 1942 году сборный фильтрационный лагерь.

GOROD48 ранее рассказывал о Шатиловском лагере, носившим такое название по наименованию ожогинской слободки и встречался с жителями села — свидетелями оккупации Веры и Виталия Ереминскими. Они же и указали на предполагаемое захоронение сотрудникам областного краеведческого музея.



 «О своей находке работники музея сообщили в правоохранительные органы и районную администрацию. Прибывшие на место сотрудники полиции, следственного комитета и прокуратуры зафиксировали факт наличия останков, провели их эксгумацию и отправили их в судебно-криминалистическую лабораторию для их дальнейшего исследования», — сообщили в областном краеведческом музее.
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#концлагерь #узники

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