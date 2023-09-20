50 минут назад
Возле бывшего концлагеря обнаружено захоронение предположительных жертв фашистов
Экспедиция сотрудников областного краеведческого музей во время раскопок в селе Ожога Воловского района обнаружила захоронение с останками четырех человек.
GOROD48 ранее рассказывал о Шатиловском лагере, носившим такое название по наименованию ожогинской слободки и встречался с жителями села — свидетелями оккупации Веры и Виталия Ереминскими. Они же и указали на предполагаемое захоронение сотрудникам областного краеведческого музея.
«О своей находке работники музея сообщили в правоохранительные органы и районную администрацию. Прибывшие на место сотрудники полиции, следственного комитета и прокуратуры зафиксировали факт наличия останков, провели их эксгумацию и отправили их в судебно-криминалистическую лабораторию для их дальнейшего исследования», — сообщили в областном краеведческом музее.