Общество

45 минут назад

Родственникам погибшего участника СВО вручили орден Мужества

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#спецоперация #Украина
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Родственникам погибшего участника СВО вручили орден Мужества

32-летнего Олега Синицына похоронили 2 декабря 2022 года.

В Лебедянском районе вручили орден Мужества родственникам погибшего участника специальной военной операции Олега Синицына.

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Олега Синицына похоронили 2 декабря 2022 года. Ему было 32 года.  

«Указом президента Олег Синицын посмертно награжден орденом Мужества за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелость и решительность действий, совершенных при исполнении воинского долга (...) Олег был внимательным и заботливым сыном и братом. Был опорой для родителей и младшей сестры. Выражаю искренние соболезнования семье. Потерять самого близкого человека всегда больно и тяжело. Никакие слова не в силах унять боль утраты», — сообщил глава Лебедянского района Роман Ченцов у себя на странице «ВКонтакте».

Фото - vk.com/roman_chentsov
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#спецоперация #Украина
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