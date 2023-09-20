Общество
45 минут назад
Родственникам погибшего участника СВО вручили орден Мужества
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32-летнего Олега Синицына похоронили 2 декабря 2022 года.
В Лебедянском районе вручили орден Мужества родственникам погибшего участника специальной военной операции Олега Синицына.
Олега Синицына похоронили 2 декабря 2022 года. Ему было 32 года.
«Указом президента Олег Синицын посмертно награжден орденом Мужества за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелость и решительность действий, совершенных при исполнении воинского долга (...) Олег был внимательным и заботливым сыном и братом. Был опорой для родителей и младшей сестры. Выражаю искренние соболезнования семье. Потерять самого близкого человека всегда больно и тяжело. Никакие слова не в силах унять боль утраты», — сообщил глава Лебедянского района Роман Ченцов у себя на странице «ВКонтакте».
Фото - vk.com/roman_chentsov
Олега Синицына похоронили 2 декабря 2022 года. Ему было 32 года.
«Указом президента Олег Синицын посмертно награжден орденом Мужества за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелость и решительность действий, совершенных при исполнении воинского долга (...) Олег был внимательным и заботливым сыном и братом. Был опорой для родителей и младшей сестры. Выражаю искренние соболезнования семье. Потерять самого близкого человека всегда больно и тяжело. Никакие слова не в силах унять боль утраты», — сообщил глава Лебедянского района Роман Ченцов у себя на странице «ВКонтакте».
Фото - vk.com/roman_chentsov
794