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За три дня в Липецкой области выявили 53 пьяных водителя

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#пьяная езда #ПДД #нарушение
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За три дня в Липецкой области выявили 53 пьяных водителя

Двое повторно попались нетрезвыми за рулём.

С 15 по 17 сентября в Липецкой области усиленно выявляли нетрезвых водителей. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, всего было задержано 53 водителя, в том числе были выявлены двое автомобилистов, повторно севших нетрезвыми за руль — за это уже предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. При этом возврат водительских удостоверений таким автомобилистам происходит только после проверки знания правил дорожного движения, оплаты штрафов и прохождения медицинской комиссии.
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#пьяная езда #ПДД #нарушение
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Комментарии (2)

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Липецкие басни

6 минут назад
Если растрел будет за пьяную езду, будут пить и ездить! А всё потому, что пьют так, что идти не могут или едут за пузырём!
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юрист

35 минут назад
Наверное этих алкашей за рулем выявили камеры на столбах....Это ещё раз подтверждает, что инспектора ничто не заменит и кто-то в МВД, сокращая инспекторов ГИБДД, хорошо погрел руки на заказах на эти камеры- мол они дешевле и содержать проще чем офицера.
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