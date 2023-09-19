За три дня в Липецкой области выявили 53 пьяных водителя

Двое повторно попались нетрезвыми за рулём.

С 15 по 17 сентября в Липецкой области усиленно выявляли нетрезвых водителей. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, всего было задержано 53 водителя, в том числе были выявлены двое автомобилистов, повторно севших нетрезвыми за руль — за это уже предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.



За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. При этом возврат водительских удостоверений таким автомобилистам происходит только после проверки знания правил дорожного движения, оплаты штрафов и прохождения медицинской комиссии.