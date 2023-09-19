Общество

сегодня, 15:22

В Липецкой области пересчитали дичь

5 260
#птицы
2
В Липецкой области пересчитали дичь

Больше всего в акватории рек и других водоемов Липецкой области особей кряквы.

Управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области проведен учет водоплавающей дичи.

В акваториях Липецкой области обитают кряквы, чирки, нырки, крохали, лысухи, чомги, свиязи, гоголи, широконоски и другие виды уток. По результатам проведённого в июле учёта, в акватории рек и других водоемов Липецкой области насчитали 25 969 особей утки кряквы , 9910 особей чирка, 1914 особей нырка, 12 904 особей лысухи и 1124 особей прочих речных уток.

Всего в Липецкой области насчитывается 106 рек длиной свыше 10 км, 63 речки длиной менее 10 км и 144 притока. Самые крупные реки — Дон (протяженность по территории Липецкой области — 355,12 км) с притоками Красивая Меча, Быстрая Сосна и река Воронеж с притоками Становая Ряса и Матыра. Почти все реки, за исключением Рановы, принадлежат бассейну Дона.

Также в Липецкой области насчитывается более семи тысяч озер и прудов. Располагаются они неравномерно. Наибольшее количество озер встречается в увлажненных местах — поймах рек. Наиболее крупные — Богородицкое, Большое Стабное, Малое Стабное, Спасское, Паневик, Андреевское, Лоза и Бобрыть.
5 260
#птицы
2

Комментарии (5)

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Охотник

15 минут назад
В конце сезона отчитаюсь, сколько крякв надо сминусовать.
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В парке Победы

20 минут назад
на речке-вонючке, в тухлом болоте, тоже утки живут. Посчитали??
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Новолипецк

34 минуты назад
Площадь Мира 4. Сегодня утром во дворе бегала крыса. Её посчитали?
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Эх

сегодня, 15:41
это реально дичь, а сколько мышей бегает по улице Гоголя д2 не считали?
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Он

сегодня, 15:29
А сколько «дичи» в самом Липецке?
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