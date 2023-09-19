В России

42 минуты назад

В ФТС заявили, что экспорт продовольствия стал главной статьей доходов после нефти и газа

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#экономика #экспорт #доходы

Чаще всего экспортируются зерновые, также масличные культуры, масло, растительное масло, подсолнечник.

Экспорт продовольствия становится главной статьей доходов в федеральный бюджет после нефти и газа, - рассказал врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

По его словам, страна почти перевыполнила показатели по экспорту зерновых относительно прошлого года, - сообщает РИА Новости.

Главными покупателями российского зерна являются Китай, Ближний Восток, Египет и Казахстан, - отметил Давыдов.

"В основном сейчас экспортируем зерновые. Это львиная доля. Также масличные культуры, масло, растительное масло, подсолнечник", - подчеркнул врио главы Федеральной таможенной службы.

Он утверждает, что рост экспорта продукции АПК достиг около 70% в весовом выражении, в стоимостном — меньше, потому что это "зависит от конъюнктуры цен". Точную сумму он не назвал.

Нефтегазовая отрасль остается ключевой для экономики России — на нее приходятся значительные бюджетные поступления, а цены на ресурсы влияют на стоимость валют. В сентябре Россия нарастила морской экспорт нефти, который достиг 3,34 млн баррелей в сутки. Это больше, чем в июле и августе, но пока меньше, чем в июне.
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#экономика #экспорт #доходы

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