В России
42 минуты назад
В ФТС заявили, что экспорт продовольствия стал главной статьей доходов после нефти и газа
Чаще всего экспортируются зерновые, также масличные культуры, масло, растительное масло, подсолнечник.
Экспорт продовольствия становится главной статьей доходов в федеральный бюджет после нефти и газа, - рассказал врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.
По его словам, страна почти перевыполнила показатели по экспорту зерновых относительно прошлого года, - сообщает РИА Новости.
Главными покупателями российского зерна являются Китай, Ближний Восток, Египет и Казахстан, - отметил Давыдов.
"В основном сейчас экспортируем зерновые. Это львиная доля. Также масличные культуры, масло, растительное масло, подсолнечник", - подчеркнул врио главы Федеральной таможенной службы.
Он утверждает, что рост экспорта продукции АПК достиг около 70% в весовом выражении, в стоимостном — меньше, потому что это "зависит от конъюнктуры цен". Точную сумму он не назвал.
Нефтегазовая отрасль остается ключевой для экономики России — на нее приходятся значительные бюджетные поступления, а цены на ресурсы влияют на стоимость валют. В сентябре Россия нарастила морской экспорт нефти, который достиг 3,34 млн баррелей в сутки. Это больше, чем в июле и августе, но пока меньше, чем в июне.
По его словам, страна почти перевыполнила показатели по экспорту зерновых относительно прошлого года, - сообщает РИА Новости.
Главными покупателями российского зерна являются Китай, Ближний Восток, Египет и Казахстан, - отметил Давыдов.
"В основном сейчас экспортируем зерновые. Это львиная доля. Также масличные культуры, масло, растительное масло, подсолнечник", - подчеркнул врио главы Федеральной таможенной службы.
Он утверждает, что рост экспорта продукции АПК достиг около 70% в весовом выражении, в стоимостном — меньше, потому что это "зависит от конъюнктуры цен". Точную сумму он не назвал.
Нефтегазовая отрасль остается ключевой для экономики России — на нее приходятся значительные бюджетные поступления, а цены на ресурсы влияют на стоимость валют. В сентябре Россия нарастила морской экспорт нефти, который достиг 3,34 млн баррелей в сутки. Это больше, чем в июле и августе, но пока меньше, чем в июне.