Происшествия
32 минуты назад
Попавший в ДТП реанимобиль ехал без пациента
В столкновении «Киа» и реанимобиля на улице Гагарина никто не пострадал.
Сегодня утром в Липецке на улице Гагарина в районе остановки «Школа №24» столкнулись «Киа» и реанимобиль «ГАЗель».
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД по городу Липецку, ДТП обошлось без пострадавших. По предварительным данным, в столкновении виноват водитель «Киа».
Реанимобиль ехал без пациента, в штатном режиме, без включенных проблесковых маячков.
Фото - vk.com/myregion48
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД по городу Липецку, ДТП обошлось без пострадавших. По предварительным данным, в столкновении виноват водитель «Киа».
Реанимобиль ехал без пациента, в штатном режиме, без включенных проблесковых маячков.
Фото - vk.com/myregion48
Ромео78
Дед