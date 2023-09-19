Попавший в ДТП реанимобиль ехал без пациента

В столкновении «Киа» и реанимобиля на улице Гагарина никто не пострадал.

Сегодня утром в Липецке на улице Гагарина в районе остановки «Школа №24» столкнулись «Киа» и реанимобиль «ГАЗель».Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД по городу Липецку, ДТП обошлось без пострадавших. По предварительным данным, в столкновении виноват водитель «Киа».Реанимобиль ехал без пациента, в штатном режиме, без включенных проблесковых маячков.