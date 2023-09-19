Происшествия

32 минуты назад

Попавший в ДТП реанимобиль ехал без пациента

2 544
#ДТП
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Попавший в ДТП реанимобиль ехал без пациента

В столкновении «Киа» и реанимобиля на улице Гагарина никто не пострадал.

Сегодня утром в Липецке на улице Гагарина в районе остановки «Школа №24» столкнулись «Киа» и реанимобиль «ГАЗель».

Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД по городу Липецку, ДТП обошлось без пострадавших. По предварительным данным, в столкновении виноват водитель «Киа».

Реанимобиль ехал без пациента, в штатном режиме, без включенных проблесковых маячков.

Фото -  vk.com/myregion48 
2 544
#ДТП
2

Комментарии (2)

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Ромео78

7 минут назад
Сто пудов девушка была за рулём)))
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Дед

26 минут назад
А это правда, что в Липецке реанимации ездят с фельдшерами вместо врачей?
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