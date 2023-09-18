Культура
16 минут назад
Липецкая область получит 9 миллионов рублей на глэмпинги
Эта одна из самых маленьких сумм, которые фигурируют в распоряжении правительства.
Правительство дополнительно поддержит рублём инвесторов, которые вкладываются в проекты по созданию модульных средств размещения туристов. По данным пресс-службы правительства, cубсидии на реализацию инвестиционных проектов и создание новых мест для отдыха туристов будут предоставлены 58 регионам в течение 2023–2024 годов, что позволит реализовать инвестиционные проекты и создать новые места для комфортного отдыха туристов.
Липецкая область получит из резервного фонда на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения 9 миллионов рублей. Эта одна из самых маленьких сумм, которые фигурируют в документе: меньше — 8,064 миллиона рублей только у Челябинской области. Чуть больше — 9,137 миллиона рублей получит соседняя Тамбовская область. При этом в начале лета Липецкой области уже выделяли на строительство номеров в модульных некапитальных средствах размещения 5,7 миллиона рублей.
Липецкая область получит из резервного фонда на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения 9 миллионов рублей. Эта одна из самых маленьких сумм, которые фигурируют в документе: меньше — 8,064 миллиона рублей только у Челябинской области. Чуть больше — 9,137 миллиона рублей получит соседняя Тамбовская область. При этом в начале лета Липецкой области уже выделяли на строительство номеров в модульных некапитальных средствах размещения 5,7 миллиона рублей.
Однако
ворчиха