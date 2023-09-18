Любитель пьяной езды врезался в отбойник: машину конфисковали

Мужчина также получил условный срок и лишение прав.

Чаплыгинский районный суд вынес приговор 55-летнему жителю села Топтыково за повторный случай пьяной езды. 31 марта 2022 года мужчину уже осудили за пьяную езду — лишили прав на полтора года и назначили 130 часов обязательных работ.



Но 15 марта 2023 года водитель, лишённый прав до 12 октября 2023 года, снова попался пьяным за рулём. Мужчина выпивал на берегу пруда, а потом сел за руль автомобиля «ВА3 2101», но далеко не уехал. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, на 120-м километре дороге Чаплыгин — Троекурово мужчина не справился о управлением и врезался в дорожное ограждение барьерного типа — отбойник и остановился. Прибывшим на место инспектором ДПС водитель был отстранён от управления: освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало концентрацию алкоголя в крови в размере 0,49 мг/л, что выше установленного допустимого показателя.



Водитель в суде вину признал, дело рассматривали в особом порядке. В результате мужчину признали виновным и назначили за последний случай пьяной езды 1 год и 3 месяца лишения свободы и лишение прав на 4 года. А с частичным присоединением неотбытого дополнительного наказания по приговору Чаплыгинского районного суда от 31 марта 2022 года, окончательно мужчине назначили 1 год и 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года и лишением водительских прав на 4 года 1 месяц. Автомобиль «ВА3-2101» по решению суда был конфискован в пользу государства.