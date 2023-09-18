Сегодня в Липецке: садоводческие маршруты сокращают, отдых за границей теперь - для бедных?

Сегодня липчан ждёт классический японский мультик, сокращение садовых маршрутов и новые общественные слушания.

Бабье лето

Днём в городе приятно и тепло, температура – 20-22 градуса. Переменная облачность и без осадков.







Отключения воды

Десяток улиц Липецка сегодня останется без холодной воды. С 10:00 до 20:00 временные трудности испытают жильцы домов на улицах Гагарина, 73/3; Космонавтов, 14, 14/2, 16, 16а, 20а, 20/2, 20/3; Терешковой, 7/3; Папина, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 31в; в частном сектору улиц Винницкой и Харьковской.

В это же время с комфортом расстанутся и жители Левого берега на улицах Левобережной, 1, 1а, 1б, ст. 2б, 3, 5, 28, 36; Степана Разина, 1; на проспекте Мира, 1а, 5, 6, 6а; а также в частном секторе улицы Левобережной.







Кроме того, с 10:00 и до окончания ремонтных работ не будет воды в частном секторе улиц Полярной и Смоленской.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах на улицах Гражданской, 1а; Ковалёва, 109к; Салтыкова-Щедрина, 154б; Чапаева, 27-47; в частном секторе улиц 20-го Партсъезда, Дарвина, Дитмитрова, Красной, К. Маркса, Маяковской, Студеновской, Энергетической.







Пробки

Первые заторы в понедельник начались в городе ещё до 6 утра. А желтых участков, предвестников будущих больших пробок, на электронных картах Липецка уже видимо-невидимо на проспекте Победы, улицах Московской, Гагарина, Студёновской, Катукова, Терешковой, Циолковского. Выход только один – перед выездом загляните в «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Там можно подобрать оптимальный маршрут и доехать с ветерком.

Классика анимации

Культурных событий в первый рабочий день недели немного, но они есть. В пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня в 19:01 предлагают всем вместе посмотреть полнометражный мультик «Мой сосед Тоторо» (0+).



Эту историю про детей, живущих в своём волшебном мире фантазий и общающихся с добрыми японскими духами, которых не могут видеть взрослые, режиссёр Хаяо Миядзаки снял ещё в 1988 году. Мультфильм давно стал классикой анимации.







Отдельно платить за вход не нужно, достаточно любой финансовой поддержки пространства на усмотрение гостя.



Вечером в сады уже не уехать

С сегодняшнего дня вносятся изменения в работу садоводческих маршрутов. Рейсы после 18:00 в сады и в обратном направлении выполняться больше не будут. В мэрии объясняют это решение сокращением пассажиропотока.







На улице Московской появились умные светофоры

Три новых светофора, установленные в этом году на улице Московской, подключены к дистанционной системе управления. Это даёт специалистам Центра организации дорожного движения возможность менять режимы работы дорожных регулировщиков в дистанционном режиме. В конечном счёте светофоры, которые способны реагировать на изменения в интенсивности потока транспорта, помогают избежать лишних заторов.







В мэрии Липецка сообщили, что такая техника уже установлена и на улицах Белянского, Горького, Зои Космодемьянской, Кривенкова, Меркулова, Неделина, Невского, Политехнической.

Госавтоинспекция призывает детей и взрослых использовать световозвращатели

Световой день осенью неуклонно тает, а уже вовсю идёт учебный год, поэтому ГИБДД призывает к большей бдительности на дорогах.

Так, взрослым и, особенно, детям рекомендуют использовать световозвращающие Световозвращатель снижает риск наезда на пешехода в тёмное время суток в 6,5 раз. При движении с ближним светом фар расстояние обнаружения увеличивается с 25-40 метров до 130-140, а при движении с дальним светом – до 400 метров.







Кроме того, и по закону пешеходы при движении в темное время суток вне населенных пунктов обязаны иметь при себе на вещах или одежде светоотражающие элементы. За нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей.

Липчан зовут на общественные слушания

На официальных ресурсах администрации Липецка в разделе «Общественные обсуждения» размещен новый перечень объектов, которые собираются построить в городе. 19 возможных строек расположены на улицах Калинина, Красной, Нектарной, Елецком и Лебедянском шоссе, 32 и 33-м микрорайонах Липецка, в селе Ссёлки. Обсуждается и вопрос завершения строительства кафе и танцевальной площадки в парке Победы.

Любой липчанин может ознакомиться с документацией и высказать своё мнение о целесообразности строек, внести предложения и замечания. Представить их можно до 28 сентября в департамент градостроительства и архитектуры (пл. Театральная, д.1, каб. 206) или на электронный адрес: ps-info@lipetskcity.ru, с обязательным приложением документов, содержащих идентификационные данные (Ф.И.О., адрес проживания или местонахождения собственности).







Все замечания участников общественных обсуждений вносятся в протокол и заключение о результатах общественных обсуждений, которые будут направлены в управление строительства и архитектуры Липецкой области, чтобы их могли учесть при принятии окончательного решения.

Отпуск осенью

Лето – традиционная пора отпусков, но есть любители отдыхать и в осенний период. SuperJob выяснил их предпочтения. Оказалось, что 11% опрошенных липчан будут отдыхать дома, по 8% планируют поездку на дачу или путешествие по России, 4% проведут отпуск за границей.





Выбор маршрутов для путешествия напрямую зависит от доходов. Причём, люди зарабатывающие от 80 тысяч рублей рассматривают в основном внутренний туризм - Санкт-Петербург, Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань и Алтай. А те, кто получает меньше – от 50 тысяч рублей, чаще стремятся за границу – в Турцию и Египет, а ещё – в Белоруссию, для посещения которой не требуется ни загранпаспорт, ни туристическая виза. Выходит, что отдых за рубежом бюджетнее российского, несмотря на рост курса доллара?

Дорогие липчане! Впереди неделя трудовых подвигов и свершений. А ещё – разнообразных новостей, которые тоже не следует упускать из виду. Все главные новости Липецка и области собраны в одном месте – на GOROD48, просто не забывайте почаще к нам заходить. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного и всегда будете в курсе событий. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.