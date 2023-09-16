В России

сегодня, 12:21

Пожар произошел в ТЦ «Арфа» на северо-западе Москвы

16
Пожар произошел в торговом центре на северо-западе Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичного МЧС, возгорание началось в двухэтажном ТЦ "Арфа" на 73-м километре МКАД, передает РЕН ТВ.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: 73 км МКАД, дом 7, где происходит возгорание в двух этажном торговом центре", - заявили спасатели.

Огонь вспыхнул в 9 утра, когда в торговом центре еще не было людей. Информации о пострадавших не поступало. Возгорание было потушено в 10:10, в МЧС заявили о ликвидации пожара.
16

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
Бизнес

Еще в рубрике

Полицейский убит во время погони в Подмосковье
Полицейский убит во время погони в Подмосковье

57 минут назад

В России
Отказ в выдаче ОСАГО под видом сбоев на сайте может грозить штрафом до 300 тыс. рублей

вчера, 17:31

В России
Россияне скупают драгметаллы на банковские счета

вчера, 17:28

В России
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 13% годовых
#ключевая ставка #экономика
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 13% годовых

вчера, 16:00

В России
Иммунолог сообщил об угрозе пандемии птичьего гриппа в ближайшие годы
#пандемия #птичий грипп #здоровье
Иммунолог сообщил об угрозе пандемии птичьего гриппа в ближайшие годы

вчера, 15:22

В России
Компания МТС повысит цены на мобильную связь
#мобильная связь #цены #МТС
Компания МТС повысит цены на мобильную связь

вчера, 14:00

В России