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Пожар произошел в ТЦ «Арфа» на северо-западе Москвы
Пожар произошел в торговом центре на северо-западе Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичного МЧС, возгорание началось в двухэтажном ТЦ "Арфа" на 73-м километре МКАД, передает РЕН ТВ.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: 73 км МКАД, дом 7, где происходит возгорание в двух этажном торговом центре", - заявили спасатели.
Огонь вспыхнул в 9 утра, когда в торговом центре еще не было людей. Информации о пострадавших не поступало. Возгорание было потушено в 10:10, в МЧС заявили о ликвидации пожара.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: 73 км МКАД, дом 7, где происходит возгорание в двух этажном торговом центре", - заявили спасатели.
Огонь вспыхнул в 9 утра, когда в торговом центре еще не было людей. Информации о пострадавших не поступало. Возгорание было потушено в 10:10, в МЧС заявили о ликвидации пожара.