Происшествия

12 минут назад

«Тойота» и «Опель» столкнулись на улице Полиграфической - «скорая» увозит детей

94
#авария #ДТП
«Тойота» и «Опель» столкнулись на улице Полиграфической - «скорая» увозит детей
Вечером 15 сентября на перекрестке улицы Полиграфической и поезда Кувшинова в Липецке столкнулись автомобили «Тойота» и «Опель».

По словам очевидцев, водитель первой машины выезжала с проезда и не уступил дорогу второй. 

- В «Тойоте» были дети, их собираются забрать для проверки состояния в больницу. За помощь к бригаде скоро помощи обратился и водитель «Опеля», - рассказал GOROD48 очевидец аварии.

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#авария #ДТП

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