«Тойота» и «Опель» столкнулись на улице Полиграфической - «скорая» увозит детей

Вечером 15 сентября на перекрестке улицы Полиграфической и поезда Кувшинова в Липецке столкнулись автомобили «Тойота» и «Опель».



По словам очевидцев, водитель первой машины выезжала с проезда и не уступил дорогу второй.



- В «Тойоте» были дети, их собираются забрать для проверки состояния в больницу. За помощь к бригаде скоро помощи обратился и водитель «Опеля», - рассказал GOROD48 очевидец аварии.



