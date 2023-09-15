25-летнего мужчину признали невиновным в убийстве

Речь идёт о происшествии ночью 3 марта 2019 года.

В Усманском районном суде вынесли оправдательный приговор 25-летнему мужчине в деле по обвинению в убийстве. Приговор был вынесен на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, органами предварительного следствия 25-летний мужчина обвинялся в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).



Речь идёт о происшествии ночью 3 марта 2019 года в доме в селе Завальное, в ходе которого потерпевший был жестоко избит: ему нанесли не менее 21 удара по голове, туловищу и рукам. Мужчина умер на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком и дислокацией головного мозга.



По версии следствия, указанные удары наносил оказавшийся на скамье подсудимых молодой человек. Однако коллегия присяжных заседателей с выводами стороны обвинения не согласилась. На вопрос: «Доказано ли, что деяние совершил подсудимый?» присяжные ответили: «Нет, не доказано».



Судья на основании этого вердикта вынес оправдательный приговор.