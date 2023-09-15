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25-летнего мужчину признали невиновным в убийстве

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#убийство
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25-летнего мужчину признали невиновным в убийстве

Речь идёт о происшествии ночью 3 марта 2019 года.

В Усманском районном суде вынесли оправдательный приговор 25-летнему мужчине в деле по обвинению в убийстве. Приговор был вынесен на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, органами предварительного следствия 25-летний мужчина обвинялся в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Речь идёт о происшествии ночью 3 марта 2019 года в доме в селе Завальное, в ходе которого потерпевший был жестоко избит: ему нанесли не менее 21 удара по голове, туловищу и рукам. Мужчина умер на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком и дислокацией головного мозга.

По версии следствия, указанные удары наносил оказавшийся на скамье подсудимых молодой человек. Однако коллегия присяжных заседателей с выводами стороны обвинения не согласилась. На вопрос: «Доказано ли, что деяние совершил подсудимый?» присяжные ответили: «Нет, не доказано».

Судья на основании этого вердикта вынес оправдательный приговор.
1 1072
#убийство
3

Комментарии (1)

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Гость

16 минут назад
Вот так вот, избил др смерти, и не виноват, а человека нет, и у покойного есть, наверное, семья, близкие....близкий человек убит, и никто не виноват, а кто убил, да он здесь не причём
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