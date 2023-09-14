20-летний добринец сдал на металлолом краденые оградки с кладбища: возбуждено уголовное дело

Мужчина сдал украденное за 10 800 рублей.

В Добринском районе возбуждено уголовное дело по факту сбыта краденных оградок с кладбища.В краже оградок подозревают 42-летнего жителя Добринского района. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в ходе расследования уголовного дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража» было установлено, что подозреваемый 16 июля похитил с кладбища в Добринском районе 8 секций ограждения. На следующий день он попросил своего 20-летнего знакомого помочь в перевозке краденого забора, спрятанного на территории кладбища. Молодой человек, погрузил оградки в прицеп принадлежащего ему автомобиля и перевез их в скупку лома металла. Там он сдал украденное за 10 800 рублей.В отношении 20-летнего жителя Добринского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Молодому мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.