Тренер из Ельца выиграл чемпионат мира по самбо

Перед соревнованиями Геннадию Невокшонову пришлось скинуть 7 кг, но и это не помешало победить.

Ельчанин Геннадий Невокшонов в Казахстане стал победителем чемпионата мира по самбо среди мастеров (т.е. спортсменов от 35 лет и старше).

На татами города Уральска наш земляк в составе сборной России в весовой категории до 64 кг провёл 4 победные схватки. Как рассказал GOROD48 Невокшонов, две их них он выиграл по очкам, две – досрочно, в том числе финальную встречу. В ней Геннадию пришлось бороться с хозяином ковра из Казахстана, что всегда непросто.

- В начале схватки мне удалось провести подсечку, что принесло 2 балла, - говорит новоиспечённый чемпион, - Затем я не форсировал события так как имел преимущество. Во второй половине встречи получилось подсечкой набрать 4 балла и тут же провести удержание ещё на 4 балла. Таким образом, мое преимущество выросло до 10 баллов и схватка была остановлена. Для досрочной победы, напомни, хватит превосходства в 8 баллов.

Особую пикантность победе придаёт тот факт, что по основной своей специальности Геннадий – дзюдоист, а самбо хоть и родственный, но все-таки другой вид спорта.

- На соревнованиях столь высокого уровня по самбо я выступал впервые. И сразу такой успех! – радуется победитель.







Кроме того, в дзюдо и самбо не совпадают весовые категории. Из-за этого Невокшонову перед соревнованиями пришлось скинуть аж 7 кг, что составляет примерно десятую часть его собственного веса!

Геннадий Геннадиевич работает тренером по дзюдо в елецком отделении областной комплексной СШОР, свою медаль он обязательно покажет ученикам, чтобы мотивировать их на победы.

Остается добавить, что в Казахстане в разных возрастных и весовых категориях на ковёр выходили около 600 дзюдоистов из 19 стран.