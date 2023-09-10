Как далеки мы теперь от Суперлиги…

Впрочем, шансы на выход в основную сетку Кубка России у нашей команды пока есть.

Второй матч группового этапа Кубка России в Москве липецкие волейболистки проиграли «Минчанке» - 0:3.

С девушками из Минска наша команда дважды не совладала и в прошлом сезоне в Суперлиге, а теперь после понижения в классе и потери всего состава шансов и вовсе не было. Кстати, одна из прежних лидеров нашей команды Светлана Суховерхова летом перешла именно в «Минчанку».

Счёт говорит сам за себя – 14:25, 15:25, 17:25. Наша команда уступила во всех компонентах игры. Скажем, на блоке за весь матч липчанки набрали всего… 2 очка против 5 у соперниц.

Самой результативной у нас стала доигровщица Евгения Важнова, принесшая всего 6 очков. Ветеран команды Анна Сотникова заработала 5…

В другом матче группы «Муром» сегодня победил хозяек трафлекса из Московской академии волейбола – 3:0.

У «Минчанки» и «Мурома» стало по 2 победы, они гарантировали себе выход в основную сетку и завтра сразятся за звание победителя группы «Г». Но и у липчанок есть шанс, ведь в следующий этап выходят три команды. Оставшуюся вакансию как раз и оспорят пока не имеющие побед «Липецк» и МВА. Решающая встреча 10 сентября пройдёт в 18:30.