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В школе Петербурга - 56 случаев кишечной инфекции
Количество отравившихся в ГБОУ СОШ №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой в Петербурге выросло до 56. В стационаре находятся 25 человек, в том числе 22 ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы городского управления Роспотребнадзора.
"На 8 сентября в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" зарегистрировано 56 случаев кишечной инфекции среди учителей, учащихся ГБОУ СОШ № 608 и сотрудника АО "Комбинат питания "Кировский". В стационарах города остаются 25 человек, в том числе 22 ребенка", - говорится в сообщении.
У 13 заболевших детей обнаружена сальмонелла. Учебный процесс в школе остановлен.
При этом в школе выявлены нарушения санитарных норм - отсутствие условий "для соблюдения учащимися и сотрудниками правил личной гигиены" и наличие "синантропных насекомых", к которым относятся, в частности, тараканы.
На школьном пищеблоке оказались нарушены правила хранения пищевых продуктов, технология приготовления блюд, а также правила проведения дезинфекции и требования о прохождении сотрудниками предварительных и периодических медицинских осмотров.
"На 8 сентября в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" зарегистрировано 56 случаев кишечной инфекции среди учителей, учащихся ГБОУ СОШ № 608 и сотрудника АО "Комбинат питания "Кировский". В стационарах города остаются 25 человек, в том числе 22 ребенка", - говорится в сообщении.
У 13 заболевших детей обнаружена сальмонелла. Учебный процесс в школе остановлен.
При этом в школе выявлены нарушения санитарных норм - отсутствие условий "для соблюдения учащимися и сотрудниками правил личной гигиены" и наличие "синантропных насекомых", к которым относятся, в частности, тараканы.
На школьном пищеблоке оказались нарушены правила хранения пищевых продуктов, технология приготовления блюд, а также правила проведения дезинфекции и требования о прохождении сотрудниками предварительных и периодических медицинских осмотров.