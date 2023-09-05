Дело об организации в елецкой сауне притона с проститутками отправлено в суд

Обвиняемым по делу проходит бывший начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Ельцу Михаил Кузнецов. Ему вменяется превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и организации занятия проституцией, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних («а, в» ч. 2 ст. 241 УК РФ).

По данным следствия, Михаил Кузнецов



«Осведомленный о том, что в сауне, принадлежащей его отцу, продается алкоголь без лицензии, а также организовано содержание притона для занятий проституцией, в том числе с участием несовершеннолетних, он не сообщил руководству о своей личной заинтересованности, не предпринял мер к пресечению противоправной деятельности, а оказывал содействие действовавшему с 2011 года семейному бизнесу в целях увеличения прибыли», — говорится в сообщении областного управления следственного комитета о передаче дела Михаила Кузнецова в суд.



По делу проходят еще четверо обвиняемых: трое администраторов сауны и отец Михаила Кузнецова, действия которых квалифицированы как организация занятия проституцией, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних («в» ч. 2 ст. 241 УК РФ). Кроме этого, предпринимателю вменяется еще и принуждение свидетеля к даче ложных показаний, соединенное с угрозой убийством, причинением вреда здоровью этого лица (ч. 2 ст. 309 УК РФ).



На время предварительного следствия бывший полицейский и его отец, некоторое время скрывавшийся от следствия, были заключены под стражу, а трое администраторов – под домашний арест.



Разработкой по полицейскому СК занимался во взаимодействии и прокуратурой.



Как сообщили GOROD48 в областном управлении МВД, Михаил Кузнецов уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.



По данным следствия, Михаил Кузнецов покровительствовал бизнесу своего отца — владельца сауны «Осведомленный о том, что в сауне, принадлежащей его отцу, продается алкоголь без лицензии, а также организовано содержание притона для занятий проституцией, в том числе с участием несовершеннолетних, он не сообщил руководству о своей личной заинтересованности, не предпринял мер к пресечению противоправной деятельности, а оказывал содействие действовавшему с 2011 года семейному бизнесу в целях увеличения прибыли», — говорится в сообщении областного управления следственного комитета о передаче дела Михаила Кузнецова в суд.По делу проходят еще четверо обвиняемых: трое администраторов сауны и отец Михаила Кузнецова, действия которых квалифицированы как организация занятия проституцией, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних («в» ч. 2 ст. 241 УК РФ). Кроме этого, предпринимателю вменяется еще и принуждение свидетеля к даче ложных показаний, соединенное с угрозой убийством, причинением вреда здоровью этого лица (ч. 2 ст. 309 УК РФ).На время предварительного следствия бывший полицейский и его отец, некоторое время скрывавшийся от следствия, были заключены под стражу, а трое администраторов – под домашний арест.Разработкой по полицейскому СК занимался во взаимодействии и прокуратурой.Как сообщили GOROD48 в областном управлении МВД, Михаил Кузнецов уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.