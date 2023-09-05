Здоровье

43 минуты назад

Сезон ОРВИ пока не пришёл: в Липецке заболеваемость снизилась на 3,8%

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#ОРВИ #грипп #коронавирус
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Сезон ОРВИ пока не пришёл: в Липецке заболеваемость снизилась на 3,8%

Случаев гриппа вообще не регистрировали.

В Липецкой области с 28 августа по 3 сентября было зарегистрировано 15 случаев коронавируса и 3079 случаев ОРВИ. Заболеваемость ОРВИ оказалась на 1,2% ниже уровня предыдущей недели, среди заболевших дети в возрасте до 14 лет составляют 51,1%. Случаев гриппа не регистрировали. 

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в Липецке зарегистрировано 1994 случая ОРВИ, что составляет 64,8% от всех случаев по области. В Липецке заболеваемость ОРВИ снизилась на 3,8%. Среди заболевших 47,8% – эти дети.

По результатам лабораторных исследований, в структуре заболеваемости ОРВИ сейчас доминируют бокавирусы – 27,5%, вирусы парагриппа, микоплазма – по 25%, риновирусы – 15%, икстинфекции – 7,5%.
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#ОРВИ #грипп #коронавирус
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