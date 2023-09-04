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сегодня, 17:42

В районе Левого берега в первой половине дня отключат холодную воду

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#отключения
В районе Левого берега в первой половине дня отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 до 12:00 не будет холодной воды в районе Левобережья (на территории Силикатного и Новолипецка) – домах и помещениях №№ 1, 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15 ст.1, 17, 19, 19а, 21, 23 по улице Астраханской, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26 по улице Архангельской, №№ 2; З, 18, 19, 19а, 20 по улице Силикатной, №№ 178, 198, 200, 222а, 222б, 224, 225, 228, 228б, 230, 259, 261 по улице Зои Космодемьянской, №№ 10, 10 ст.1, 10 ст.2 по улице Алмазной, № 26а по улице Передельческой, №№ 42, 43ст, 44 по улице Ферросплавной, в частном секторе улиц Усманской, Гидромеханизации, Силикатной, Зои Космодемьянской, Передельческой. Воду подвезут по заявкам потребителей. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 17, 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 37, 37/1 по улице Терешковой. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

5 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 на Заводской площади, №№ 107/3, 109, 111/1, 111/2 по улице Гагарина, также обесточат улицу Свободный сокол. 
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#отключения

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