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Программа льготного финансирования дронов до 2030 года может превысить 60 млрд рублей
Объем инвестиций в программу льготного лизинга беспилотников, которая запускает Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) по 2030 год, оценивается предварительно в 60,7 млрд рублей.
Модель программы, утвержденной правкомиссией по вопросам развития беспилотного рынка, была направлена ГТЛК в Минпромторг.
Отмечается, что подготовленные расчеты заложены в паспорт федпроекта "Стимулирование спроса на отечественные БАС". "После утверждения паспортов проектов начнутся процедуры, запуск ожидаем в начале 2024 года", - заявили в ГТЛК.
В Минпромторге сообщили, что проект акта правительства, "регламентирующего взнос в уставный капитал ГТЛК", находится в разработке, для утверждения финансирования необходимо решение бюджетной комиссии правительства. "Сразу после этого проект акта будет направлен на межведомственное согласование",— уточнили там, добавив, что пока "заключения о размерах финансирования преждевременны".
В целом ГТЛК планирует приобрести и передать в лизинг 8 тыс. аппаратов. Как пояснили в компании, речь идет о 5,5 тыс. легких и 2,7 тыс. средних и тяжелых машин.
При этом 80% средств будут направлены на поддержку спроса в сегменте средних и тяжелых беспилотников (от 30 кг).
"Реализация программы позволит закрыть до 20% потребностей рынка во всех типах беспилотников без учета спроса со стороны федеральных органов власти". По прогнозу компании, лизинг беспилотных воздушных судов (БВС) будет востребован у крупных агропредприятий, компаний с протяженными линейными инфраструктурными объектами (энергетика, транспорт, газо- и нефтепроводы), в лесной и пожарной охране, экомониторинге и доставке грузов.
В параметрах программы говорится, что в ней смогут участвовать только отечественные БВС согласно требованиям 719-го постановления правительства.
Все они должны иметь сертификат типа или хотя бы находиться в процессе его получения до истечения срока лизинга. Этот срок для легких дронов составит три года, для средних и тяжелых — пять.
Ставка лизинга для легких дронов первые два года действия программы составит 4% годовых, а с 2026 года вырастет до 8,5%. Для дронов от 30 кг условия будут начинаться от 4% и поднимутся до 7,5%.
В целом лизинг тяжелой техники игроки рынка считают более выгодным и удобным инструментом, чем прямая покупка. Однако эксперты опасаются сложной бюрократии при совершении сделок. Лизингодатель в отсутствие механизмов прямого контроля, как правило, не представляет, где и как в реальности будут использоваться предоставляемые им беспилотники, - отмечают специалисты.