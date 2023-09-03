Погода в Липецке

10 минут назад

Завтра в Липецкой области небольшие дожди и до +26

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#погода
Завтра в Липецкой области небольшие дожди и до +26

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 сентября в Липецкой переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем температура составит от +21 до +26 градусов.

В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем она составит от +22 до +24 градусов.

День 4 сентября стал самым теплым в Липецке в 1963 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1970 году – 2 градуса тепла.
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#погода

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