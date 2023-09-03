10 минут назад
Завтра в Липецкой области небольшие дожди и до +26
В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем она составит от +22 до +24 градусов.
День 4 сентября стал самым теплым в Липецке в 1963 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1970 году – 2 градуса тепла.
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01.09.2023 17:11Погода в Липецке