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Жена актера Алексея Янина опровергла информацию о его смерти
2 сентября пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ) сообщила трагическую новость о смерти Алексея Янина.
"Друзья. Это просто крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. <…> Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, в коме, но он жив", — написала в соцсетях жена актера Алексея Янина Дарья Клюшникова.
По ее словам, сообщение о его смерти оказалось ошибкой, - передает РИА Новости.
Российский молодежный театр накануне сообщал, что Алексей Янин последние годы боролся с последствиями тяжелого инсульта.
Накануне о гибели Янина рассказала сама Клюшникова и коллеги актера.
В мае 2015 года у артиста случился инсульт. Болезнь и проведенная трепанация привели к проблемам с речью и памятью.
Янин наиболее известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Одноклассники", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты". В его фильмографии 34 картины.