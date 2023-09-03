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49 минут назад

Жена актера Алексея Янина опровергла информацию о его смерти

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#Актер Алексей Янин

2 сентября пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ) сообщила трагическую новость о смерти Алексея Янина.

Актер Алексей Янин, о смерти которого ранее сегодня сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ), жив и "находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации в коме", - рассказала супруга артиста.

"Друзья. Это просто крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. <…> Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, в коме, но он жив", — написала в соцсетях жена актера Алексея Янина Дарья Клюшникова.

По ее словам, сообщение о его смерти оказалось ошибкой, - передает РИА Новости.

Российский молодежный театр накануне сообщал, что Алексей Янин последние годы боролся с последствиями тяжелого инсульта.

Накануне о гибели Янина рассказала сама Клюшникова и коллеги актера.

В мае 2015 года у артиста случился инсульт. Болезнь и проведенная трепанация привели к проблемам с речью и памятью.

Янин наиболее известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Одноклассники", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты". В его фильмографии 34 картины.
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#Актер Алексей Янин

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