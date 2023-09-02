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46 минут назад
Умер артист театра и кино Алексей Янин
О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.
Российский актер Алексей Янин, известный по ролям в телесериалах "Опережая выстрел" и "Сильнее судьбы", умер в возрасте 40 лет, - говорится на сайте Российского академического молодежного театра (РАМТ).
"Последние 8 лет Алексей Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта", — говорится в публикации.
В РАМТ отметили, что все эти годы театр и коллеги помогали Алексею и его семье. Время и место прощания пока неизвестны. У артиста остались сын Андрей и жена Дарья Клюшникова (Янина), участница "Фабрики звезд — 5". Они познакомились в конце 2009 года, а в 2012 году вступили в брак.
В мае 2015 года у Янина случился инсульт. По словам супруги, из-за болезни и проведенной трепанации с ее мужем произошли непоправимые вещи, в том числе связанные с речью и памятью. Она не исключала, что трагедия произошла из-за "предрасположенности сосудов" и трудоголизма. В последнее время Янин проживал вместе со своей матерью, но супруга помогала материально и регулярно навещала его, - передает РИА Новости.
Среди его ролей в театре: Карраско в "Дон Кихоте", Христиан Теодор в спектакле "Тень", Принц в "Золушке", юный Саша Герцен в трилогии "Берег утопии", Ян в дилогии "Инь и Ян", Иван Шатов в спектакле "Шатов. Кириллов. Петр" по роману Ф.М.Достоевского "Бесы" и другие.
Широкому зрителю он известен по работам в кино и сериалах ("Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты" и другие).
О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.
"Последние 8 лет Алексей Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта", — говорится в публикации.
В РАМТ отметили, что все эти годы театр и коллеги помогали Алексею и его семье. Время и место прощания пока неизвестны. У артиста остались сын Андрей и жена Дарья Клюшникова (Янина), участница "Фабрики звезд — 5". Они познакомились в конце 2009 года, а в 2012 году вступили в брак.
В мае 2015 года у Янина случился инсульт. По словам супруги, из-за болезни и проведенной трепанации с ее мужем произошли непоправимые вещи, в том числе связанные с речью и памятью. Она не исключала, что трагедия произошла из-за "предрасположенности сосудов" и трудоголизма. В последнее время Янин проживал вместе со своей матерью, но супруга помогала материально и регулярно навещала его, - передает РИА Новости.
Среди его ролей в театре: Карраско в "Дон Кихоте", Христиан Теодор в спектакле "Тень", Принц в "Золушке", юный Саша Герцен в трилогии "Берег утопии", Ян в дилогии "Инь и Ян", Иван Шатов в спектакле "Шатов. Кириллов. Петр" по роману Ф.М.Достоевского "Бесы" и другие.
Широкому зрителю он известен по работам в кино и сериалах ("Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты" и другие).
О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.