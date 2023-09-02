Выходные в Липецке: фестиваль коротких фильмов, гала-концерт «48 талантов», настольные игры

Рассказываем как весело и достойно провести первый уикенд осени.

Дожди

Температура в Липецке вновь опустится до 23-25 градусов, Днём возможны кратковременные дожди, но это липчанам ещё повезло. По области в субботу ждут грозы.







Отключения воды

В субботу, 2 сентября, с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители улиц Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11; Кривенкова, 13, 13а, 15, 17; Папина, 1а, 1б; Хорошавина, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27; а также в частном секторе улиц Биологической, Исполкомовской, Мирной, Перова, Союзной, Урожайной.







В воскресенье, 3 сентября с 10:00 д0 20:00 перекроют вентиль на Октябрьской, 61, а еще – в частном секторе на улицах Будённого, Индустриальной, Зоологической, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской.

Настольные игры (6+)

2 сентября можно будет почувствовать себя ребёнком и поиграть в настольные игры в Липецкой областной универсальной научной библиотеке. В 13:00 здесь откроется игротека. В неё войдут новинки и в культовые игры настольного мира «Нечто», «Шериф Ноттингема», «Таверна «Красный дракон», «Тип топ», «Объяснярий», «Колонизаторы», «Каркассон», «Братья по оружию».







Приходить можно поодиночке или целой компанией. Вход свободный.

«Крейцерова соната» (16+)

Киноклуб «Ностальгия» приглашает на первый вечерний сеанс своего 25-го сезона.

Он состоится в малом зале Областного Центра культуры, народного творчества и кино 2 сентября в 17:00 и будет посвящён 195-летию со дня рождения русского писателя и мыслителя Льва Толстого (1828 – 1910). Вас ждёт экранизация его шокирующей повести, которую отказывались печатать и считали скандальной и опасной для общепринятой морали – «Крейцерова соната». Фильм снят в СССР в 1987 году режиссёрами Софьей Милькиной и Михаилом Швейцером.



Кадр из фильма



Возможно ли любить одного человека всё время пребывания в узах законного брака? Сколько может длиться любовь и что она такое? В фильме прекрасное созвездие актёров – Олег Янковский, Ирина Селезнёва. Александр Калягин, Михаил Глузский.

Вход на просмотр свободный.



Фестиваль кино (12+)



Чуть ли не самым ярким событием выходных станет уличный фестиваль короткометражного кино, который пройдёт 2 сентября на липецком Городище.







Он начнётся в 14:00 и продлится весь день. В конкурсную программу-2023 попали короткометражные ленты, созданные за последние 2 года представителями отечественной киноиндустрии. Гостей ждет и качественное кино, и работа интерактивных площадок и мастер-классы. Здесь будет работать выездная киностудия «Зеленка», где каждый сможет почувствовать себя кинематографистом.

Завершится вечер зрительским голосованием за лучший короткометражный фильм этого года. Вход свободный.

И снова кино

3 сентября в 19:00 на Городище можно будет посмотреть на большом экране фильм «Сдаётся со всеми неудобствами». Россия, 2016. Комедия. Режиссёр Вера Сторожева (12+).

Предприимчивый маклер сдал домик у моря сразу нескольким семьям. Так волей случая в одном «ковчеге» вынуждены «плыть по волнам жизни» несколько совершенно разных женщин с детьми. После клубка эксцентричных, смешных и не очень поступков, событий, выяснений отношений, казалось, они поймут друг друга, но появление вернувшегося из плавания хозяина дома, и не подозревающего о том, что его друг, которому он дал ключи от домика, сдал его, нарушает уже почти возникшую чеховскую атмосферу.



В ролях: Ирина Пегова. Светлана Ходченкова, Владимир Вдовиченков, Максим Битюгов.

Олег Миронцев и Ко представляют (12+)

3 сентября в 18:00 ОЦКНТ представляет полюбившийся липчанам проект «Голоса улиц».







В программе: кавер-версии известных хитов от автора и исполнителя Олега Миронцева; зажигательные русские песни от трио «Веселуха»; потрясающий женский вокал, гитара и саксофон от кавер-группа SHELLI. А также традиционный розыгрыш с призами от наших партнёров.

Филармония в Нижнем парке (6+)

В воскресенье, 3 сентября, на эстраде Нижнего парка под открытым небом выступит ансамбль русских народных инструментов «Мозаика» липецкой государственной филармонии.







Совсем скоро попасть на его концерты можно будет в зале «Унион» за деньги, а пока у липчан есть возможность услышать выступление музыкантов бесплатно. Ансамбль сыграет и споёт хиты советской эстрады. Перед липчанами выступят артисты Михаил Вербицкий, Артем Тарасов и Сергей Колесник.

Что ещё в «Нижнем парке»

2 сентября в 18:00 на главной сцене выступят участники проекты «Уличный артист» (6+), а 3 сентября в 17:00 все желающие смогут принять участие в традиционном проекте «Играй, гармонь!» (6+). Можно прийти послушать звуки популярного русского инструмента или принести гармошку с собой и блеснуть талантом – сыграть, исполнить песни и частушки.







Гала-концерт «48 талантов» (12+)

Будет не скучно и в парке Победы. 2 сентября в 18:00 стартует главный концерт проекта «48 талантов».







Сам отбор, прослушка и выступление креативных и музыкальных начались в парке 16 июля. За полтора месяца жюри и зрители из более чем 100 человек выбрали «самых-самых». Теперь они все вместе выступят перед зрителями. На гала-концерте вы увидите лучшие номера как взрослых конкурсантов, так и детей

В этот вечер будут объявлены победители творческого проекта «48 талантов», вручены призы.

«Карусель эмоций» (0+)

Семейная анимационная программа в Быхановом саду 2 сентября начнётся в 16:30, 3 сентября – в 17:30.







Это один из лучших способов провести выходные всей семьёй. Ростовые куклы и аниматоры проведет активные детские игры, весёлые конкурсы и увлекательные эстафеты. Отдыхающие смогут принять участие в музыкальных испытаниях и викторинах.

«В гостях у «Сказки» (0+)

Детский парк «Сказка» приглашает юных липчан и их родителей на праздник для детворы «В гостях у «Сказки». В субботу в 11:00, в воскресенье – в 16:00.







Дорогие липчане! Пусть первые осенние выходные принесут вам немало радости и восторга. А новостями займётся GOROD48. В субботу и воскресенье тоже происходит немало интересного, и узнать об этом вы можете у нас. Не забывайте о любимом сайте даже на выходных, время от времени заходите и будьте в курсе всех последних событий. Ждём вас!