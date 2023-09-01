В Липецкую область на один день придут дожди с грозами

2 сентября территория Липецкой области окажется под влиянием атмосферных фронтов Скандинавского циклона – ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы.

3 и 4 сентября Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления – погода будет комфортной, преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 сентября в Липецкой облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Ночью — от +12 до +17 градусов, днем — от +22 до +27 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет от +13 до +15 градусов, днем она составит от +23 до +25 градусов.



День 2 сентября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 3 градуса тепла.



