Выходные в Липецке: Ночь кино, День Сырского Рудника и фестиваль единоборств

Рассказываем, как весело, достойно и со смыслом провести наступивший уикенд.

Не жарко, но без дождя

По сравнению с прошлыми выходными столбик термометра опустился вниз почти на десяток градусов. В Липецке ждут температуру не выше 20-22 градусов, зато, по прогнозам синоптиков, липчанам в субботу и воскресенье не будут докучать дожди.







Отключения воды

Сотрудники Росводоканала тоже хотят отдохнуть, из-за чего ремонтных работ, а следовательно, отключений воды будет немного. В субботу, 26 августа, с 10:00 до 20:00 столкнутся с временными неудобствами жители улицы Кузнечной, 6, 8, 10, 10А. В эти же часы «засуха» наступит в трубах и кранах частного сектора на улицах Буракова, Добровской, Патриотической, Тихой, Светлова.







В воскресенье воду отключать никому не планируют, равно как и в выходные обойдётся без отключений света, за исключением возможных аварийных случаев.

Ночь кино

Главное событие уикенда – «Ночь кино». Фильмы под открытым небом будут крутить в нескольких местах города.



На липецком Городище покажут фильмы под открытым небом. В 16:30 презентуют семейную комедию «Чебурашка». Россия, 2022. Режиссёр Дмитрий Дьяченко (6+)

Мохнатого непоседливого зверька из далекой апельсиновой страны ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Помогать — и мешать! — ему в этом будут нелюдимый старик-садовник, странная тетя-модница и ее капризная внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад.



Кадр из фильма "Чебурашка"



В 19:00 на Городище покажет драму «Вызов». Россия, 2023. Режиссёр Клим Шипенко (12+).

Торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС и спасти заболевшего космонавта. Ей придется преодолеть неуверенность и страхи, а также провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым.

В 21:40 зрителям представят военно-историческую драму «Праведник». Россия, 2023. Режиссёр Сергей Урсуляк (12+).



1942 год. Офицер Красной армии Николай Киселев получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта свыше двухсот евреев — стариков, женщин и детей, чудом избежавших расправы. Этим измученным голодом людям, потерявшим родных и едва не сошедшим с ума от пережитого ужаса, предстоит пройти пешком по лесным тропам сотни километров, чтобы обрести надежду на спасение и веру в будущее.







В Областном Центром культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в 22:00 покажет фильм «Вызов».

«Ночь кино» пройдёт и в ДК «Матыра». В 15:00 там покажут «Чебурашку», в 17:00 – «Вызов», в 20:00 – «Праведник».

Клуб «Ностальгия»

Клуб любителей кино «Ностальгия» объявляет о начале юбилейного 25-го сезона. По этому случаю в ОЦКНТ 27 сентября в 15:00 покажут старую добрую советскую комедию «Обыкновенное чудо». СССР, 1978 год, режиссёр Марк Захаров (12+). Вход свободный.



Кадр из фильма



День Сырского Рудника (0+)

В июле мы праздновали День города, но свои праздники появились и у отдельных жилых районов Липецка. Например, 27 августа празднуют День Сырского Рудника.







Торжественные мероприятия пройдут в воскресенье возле местного Дворца культуры (ул. Ударников, 13). В 15:00 здесь откроется ярмарка, на которой желающие смогут приобрести чай, специи, мёд, бижутерию, трикотаж и многое другое. В 17:00 начнут работать разнообразные точки активностей, в том числе и детские. В 18:00 начнётся детская игровая программа, а в 19:00 – праздничная концертная программа. Перед гостями выступит кавер-группа «Аля-Ска, а также артисты всемирно известного ансамбля «Казаки России». Завершит праздник настоящая пенная вечеринка!

Учись рисовать (6+)

В этом вам помогут в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). В субботу в 14:00 здесь пройдёт мастер-класс «Астры» от художницы Ирины Назаровой. Под её чутким руководством желающие нарисуют осенний букет в смешанной технике, использую гуашь и пастель.







Отчётный концерт рокеров (12+)

Немало мероприятий пройдёт и под открытым небом. Среди них выделяется отчетный концерт проекта «Rock Stars School» в субботу, 26 августа, в 18:00 в Нижнем парке.







Липчан ждёт разнообразная музыкальная программа; каверы и авторские хиты известных Липецких групп Ника», «РевеР», «АйС»; театрализованная сценарий-программа по мотивам "Трое из Простоквашино".

«Голоса улиц» (0+)

ОЦКНТ продолжает свой полюбившийся липчанам арт-проект. 27 августа площадь перед Центром культуры вновь украсит созвездие талантов нашего региона. В 18:00 в неожиданном ракурсе предстанет липецкий оркетр русских народных инструментов – вас ждут яркие инструментальные композиции, неожиданные аранжировки известных мировых хитов.



В 18:00 зрителей ожидает шквал инструментальной музыки, неожиданные аранжировки известных хитов в исполнении оркестра русских народных инструментов.

В 19:00 выступит хедлайнер вечера – шоу-группа «Любава» из Ельца. Эти артисты способны завести зрителя с первых аккордов и в один миг вознести его к вершинам экспрессии и творчества.



Фестиваль единоборств (6+)

Не будет забыт на выходных и спорт. В субботу в 16:00 на Зелёном острове состоится фестиваль единоборств «Кубок Губернатора Липецкой области». Своё мастерство представят бойцы 10 видов: бокса, восточного боевого единоборства (каратэ), всестилевого каратэ, дзюдо, кикбоксинга, смешанного единоборства (ММА), рукопашного боя, тхэквондо.









Завершат фестиваль гала-бои по боксу, кикбоксингу, всестилевому каратэ и смешанному боевому единоборству (ММА) на главном ринге Зеленого острова, где спортсмены будут бороться за Кубок Губернатора Липецкой области. Поединки начнутся в 19:00.

Спортивная вечеринка для детей (0+)

А 27 августа в 18:00 в парке Победы приобщать к спорту будут детей. Детская спортивная вечеринка будет включать в себя начальные фитнес-тренировки, советы специалистов, разнообразные конкурсы и т.д. За всем этим следить будут ведущие и нарядные ростовые куклы.







Дорогие липчане! Как видите, выходные обещают быть разнообразными и насыщенными. Тем больше будет новостей, за которыми нашим жителям следить просто. Достаточно зайти на GOROD48, чтобы быть в курсе всего и вся. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Чаще заходите на сайт и узнавайте новости. Ждём вас снова и снова.