За неделю у липчан мошенники взломали 10 аккаунтов в соцсетях и мессенджерах

Аккаунты взламывают, чтобы просить взаймы.

Участились случаи взлома аккаунтов в социальных сетях и популярных мессенджерах. По данным пресс-службы УВД России по Липецкой области, c начала года зарегистрировано 75 таких фактов, на минувшей неделе — 10.



Так, 10 августа 48-летней липчанке в «Telegram» поступило сообщение якобы от коллеги по работе, который попросил у знакомой одолжить 10 тысяч рублей. Мужчина как раз отсутствовал на рабочем месте.



Женщина решила помочь и перевела деньги на указанный номер. Через несколько часов липчанка уточнила у коллеги, получил ли он ее перевод. Но выяснилось, что аккаунт мужчины был взломан.



Липчан призывают настроить двухфакторную аутентификацию (подтверждение входа с нового устройства путем отправления смс-сообщения на абонентский номер, биометрическое подтверждение, установление кода блокировки и т.д.), не переходить по ссылкам и не передавать посторонним лицам пароли и персональные данные, а если в мессенджере либо социальной сети поступило сообщение от друга или родственника с просьбой занять деньги – не торопиться их переводить.

