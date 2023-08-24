Происшествия

37 минут назад

За неделю у липчан мошенники взломали 10 аккаунтов в соцсетях и мессенджерах

153
#мошенничество

Аккаунты взламывают, чтобы просить взаймы.

Участились случаи взлома аккаунтов в социальных сетях и популярных мессенджерах. По данным пресс-службы УВД России по Липецкой области, c начала года зарегистрировано 75 таких фактов, на минувшей неделе — 10.

Так, 10 августа 48-летней липчанке в «Telegram» поступило сообщение якобы от коллеги по работе, который попросил у знакомой одолжить 10 тысяч рублей. Мужчина как раз отсутствовал на рабочем месте.

Женщина решила помочь и перевела деньги на указанный номер. Через несколько часов липчанка уточнила у коллеги, получил ли он ее перевод. Но выяснилось, что аккаунт мужчины был взломан.

Липчан призывают настроить двухфакторную аутентификацию (подтверждение входа с нового устройства путем отправления смс-сообщения на абонентский номер, биометрическое подтверждение, установление кода блокировки и т.д.), не переходить по ссылкам и не передавать посторонним лицам пароли и персональные данные, а если в мессенджере либо социальной сети  поступило сообщение от друга или родственника с просьбой занять деньги – не торопиться их переводить.
153
#мошенничество

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